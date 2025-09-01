Újabb változás történt az MNB-alapítvány háza táján

Kicserélődött a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) jegybanki alapítvány vezetése és a vezetés struktúrája is megváltozott – derült ki a Telex cikkéből.

A lap arra hivatkozva írt erről, hogy a Transparency International Magyarország pert indított a PADME ellen annak kiderítése érdekében, hogy kiderüljön, miként teljesítette az alapítvány felügyelőbizottsága az MNB-től kapott közvagyon alapítványi felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó feladatait.

A cikk kiemelte, az MNB-alapítvány kuratóriumában komoly kapkodás volt, idén már négy eltérő vezetés is volt:

2025 januárjában megszűnt Csizmadia Norbert, Bogár László és Réfy Imre képviseleti joga;

helyettük még a Matolcsy-érában bejött pár bizalmas, Dr. Kocziszky György, Feodor Rita és Dr. Hevér Judit;

márciusi érkezése után őket cserélte le Varga Mihály a Gion Gábor, Koszmáli József, Keresztes-Nagy Orsolya hármasra;

majd júliusban jött Gór Csaba mint egyedüli kurátor.

A cikk kiemelte, a Varga Mihály jegybankelnök által jegyzett határozat arról is szól, hogy a jövőben az alapítvány vezetését kuratórium helyett egyszemélyi vezetőként a kurátornak kinevezett Gór Csabára bízza. A Telex megkeresésére a jegybank ezt úgy indokolta, hogy „az alapítványi vezetés mostani átalakításával költségracionalizálás, hatékonyságnövelés és a döntési folyamatok egyszerűsítése érhető el. Gór Csaba ügyvédi szakképesítése, illetve többéves vezetői tapasztalata alapján alkalmas a megbízás maradéktalan ellátására.”