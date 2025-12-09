3p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok 4iG Digitalizáció

Újabb vásárlás: a 4iG most a FaceKomot szerezte meg

mfor.hu

A 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) adásvételi megállapodást kötött az EQUILOR Alapkezelő Zrt.-vel az általa kezelt Central European Opportunity Magántőkealap tulajdonában lévő a FaceKom Kft. (FaceKom) 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról.

A FaceKom biztonságos videóalapú ügyfélazonosítási és ügyfélszolgálati megoldások, omnichannel ügyfélkommunikációs platformok, valamint elektronikus aláírási és bizalmi megoldások fejlesztésére specializálódott magyar informatikai vállalkozás. A piacvezető fejlesztő fejlett  és innovatív technológiáit számos bank, biztosító, közszolgáltató és állami szervezet használja. A 2011-ben alapított vállalat olyan innovatív technológiák fejlesztésével vált ismertté, mint a videóalapú ügyfélazonosítás (eID), valamint a kioszk szoftverek fejlesztése – áll a cég sajtóközleményében.

„A FaceKom felvásárlása stratégiai befektetés a 4iG Informatikai Zrt. részéről. Az így megszerzett kompetenciák szervesen illeszkednek nagyvállalati digitalizációs megoldásaink sorába. A digitális ügyfél-azonosítás és a távoli ügyintézés kulcsszerepet játszanak a vállalatok és a közszféra digitális átalakulásában, számos iparágban pedig már a hatékony és szabályozott működés alapfeltétele. Célunk, hogy a FaceKom innovatív technológiai megoldásait a 4iG Csoport nemzetközi jelenlétére támaszkodva új piacokra vezessük be, és tovább erősítsük társaságunk pozícióját a magas hozzáadott értékű, szoftveralapú szolgáltatások terén” – mondta az akvizíció kapcsán Radó Gábor, a 4iG Informatikai Zrt. vezérigazgatója.

Az akvizícióval a 4iG Informatikai Zrt. tovább erősíti pozícióit a digitális ügyfélélmény és az elektronikus ügyintézést támogató megoldások piacán.

A FaceKom Kft.-t vették meg
A FaceKom Kft.-t vették meg
Fotó: 4iG

A felvásárlást követően a vállalat tovább bővíti digitális képességeit és IT-biztonsági szolgáltatásait, amelynek köszönhetően komplex, integrált digitális ügyfélkapcsolati megoldásokat kínálhat nagyvállalati, pénzügyi, telekommunikációs és közigazgatási ügyfelei számára. A digitális azonosítási és hitelesítési megoldások közvetlenül integrálhatók a 4iG Informatikai Zrt. call center, ügyfélkommunikációs és felhőszolgáltatási portfóliójába, lehetővé téve a vállalatok számára a teljes ügyfélút digitalizálását, ezáltal az adminisztrációs költségek jelentős csökkentését. Az új kompetenciák a videóalapú azonosítás és a távoli ügyintézés területén gyorsabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá teszik az ügyintézést, valamint garantálják a jogszabályi megfelelést (KYC) a távoli ügyfélazonosítás során.

A FaceKom által fejlesztett technológiák és digitális ügyfélmegoldások exportképessége további regionális növekedési lehetőségeket és gyors piacra lépést biztosít 4iG Csoport számára a Nyugat-Balkánon és Közép-Kelet-Európában egyaránt.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A 4iG fontos üzletrészeket vásárol

A 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) 90 százalékos üzletrészt vásárol az IoT adatkommunikációs technológiákra specializálódott Mobil Adat Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft.-ben (Mobil Adat).

4iG

Kizárólagos állami tulajdonba kerül az országos földfelszíni rádiós- és televíziós műsorszórás

A 4iG Távközlési Holding Zrt. értékesíti az országos lefedettségű országos műsorszóró infrastruktúrát tulajdonló és üzemeltető 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. 100 százalékos üzletrészét. A vevő a Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zrt.

Megvonják Lázár Jánosék az állami támogatást, elbocsájtások jöhetnek az osztrák cégnél

Megvonják Lázár Jánosék az állami támogatást, elbocsátások jöhetnek az osztrák cégnél

Jelentős átalakításokra, ezen belül leépítésre is készül az osztrák kézben lévő Rail Cargo Hungaria Zrt. (RCH). 

Derülnek ki a részletek, Jászai Gellérték nagyon jól jártak a török úttal

Derülnek ki a részletek, Jászai Gellérték nagyon jól jártak a török úttal

Törökország vezető vállalataival között stratégiai megállapodást a 4iG Csoport a védelmi ipari és technológiai, valamint a tervezett befektetési együttműködések területén.

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A magyar kétszintű bankrendszer megalakulása óta közel négy évtized telt el, amely idő alatt gyökeresen átalakultak a hazai pénzügyi szolgáltatások. Különösen igaz ez a privátbanki szektorra, amely 30 évvel ezelőtti indulásakor egy szelektív, személyre szabott stratégia mentén épült fel. A szerkesztőségünknek adott interjúban Bálint Attila, a Raiffeisen Bank privátbanki üzletágának ügyvezető igazgatója beszélt az ágazat evolúciójáról, a kezdeti bizalmatlanságról, a válságok tanulságairól, valamint arról, hogyan készül fel a Raiffeisen a generációváltás és a digitalizáció kihívásaira.

Gáz- és olajkincsen ül a Dunántúl? A Mol és a törökök most kiderítik

Gáz- és olajkincsen ül a Dunántúl? A Mol és a törökök most kiderítik

A Mol-csoport és a Turkish Petroleum Corporation (TPAO), Törökország nemzeti kutatás-termelési cége megkezdték a szeizmikus méréseket a Buzsák koncessziós területen, amelyet a tervek szerint a jövő év első felében a Tamási koncessziós terület mérése követ. A két vállalat tavaly kötött stratégiai partnerségi megállapodást, céljuk pedig, hogy kiderítsék: találhatók-e ígéretes kőolaj vagy földgáz lelőhelyek a Dél-Dunántúlon.

Váratlan döntést hozott a Revolut Magyarországon

Váratlan döntést hozott a Revolut Magyarországon

A neobank elérhetetlenné teszi a kriptovaluta-szolgáltatását a magyar felhasználók számára.

Fontos szállítmány érkezett meg a Paksi Atomerűműbe

Fontos szállítmány érkezett a Paksi Atomerőműbe

Megérkezett az idei évre tervezett utolsó nukleáris fűtőelem-szállítmány is a Paksi Atomerőműbe, így most 2028 novemberéig elegendő készlettel rendelkezünk az atomerőmű működtetéséhez.

Fellélegezhetnek a cégek, ha ez a rendelet tényleg életbe lép?

Fellélegezhetnek a cégek, ha ez a rendelet tényleg életbe lép?

A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta az új transzferár rendelet normaszövegét, amely várhatóan idén hatályba is fog lépni.

Az MVM felkészül arra, hogy szükség esetén kivezesse az orosz gázt

Az MVM felkészül arra, hogy szükség esetén kivezesse az orosz gázt

Magyarország állami tulajdonú energiavállalata, az MVM-csoport akkor is képes lesz elegendő gázzal ellátni az országot, ha az orosz import leállna — bár ez várhatóan áremelkedéssel járna — mondta a cég vezérigazgatója a Reutersnek.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168