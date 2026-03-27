Újabb vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal a Wizz Air ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) utóvizsgálatot rendelt el a Wizz Air-nél.

A légitársaságot az eredeti eljárásban még 2024 augusztusában utasfelvételi szolgáltatásával és egyes szolgáltatási csomagjainak „többletszolgáltatásaival” kapcsolatos megtévesztő gyakorlatai miatt bírságolta meg a GVH több mint 300 millió forintra. A GVH Versenytanácsa emellett kötelezte a vállalkozást az automatikus utasfelvételi szolgáltatással kapcsolatos jogsértő magatartás megszüntetésére, amelynek teljesítését a versenyhivatal nem tudta kellő bizonyossággal megállapítani a Wizz Air által benyújtott dokumentumok alapján.

A Gazdasági Versenyhivatal ezért utóvizsgálat keretében ellenőrzi, hogy a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air) teljeskörűen felhagyott-e a korábban megállapított jogsértéseivel.

A nemzeti versenyhatóság 2024 augusztusában szabott ki mintegy 307 millió forint versenyfelügyeleti bírságot a hazai légitársaságra.

Az eljárásban a GVH megállapította, hogy a cég:

  • elhallgatta – illetve nem időben kommunikálta – hogy a fogyasztóknak az alapszolgáltatás választása esetén is lehetőségük van egyes további szolgáltatások külön-külön történő megvásárlására, ezzel a drágább csomagszolgáltatások irányába terelve az utazókat;
  • valamint a szakmai gondosság követelményét sértő kereskedelmi gyakorlatot folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás tartalmával és korlátaival kapcsolatban.

A GVH Versenytanácsa döntésében – a bírság kiszabása mellett – megtiltotta az automatikus utasfelvételi szolgáltatással kapcsolatos jogsértés további folytatását, és kötelezte a vállalkozást, hogy ennek megvalósítását igazolja a versenyhatóság irányába. Bár a Wizz Air a megszabott határidőknek megfelelően benyújtotta a GVH-nak igazolását, a megküldött dokumentumokból nem volt megállapítható a kötelezettség megfelelő teljesítése. A nemzeti versenyhatóság így utóvizsgálatot indított azok teljesítésének feltárására.

A Gazdasági Versenyhivatal minden esetben részletesen vizsgálja a cégek kötelezettségvállalásainak, valamint az eljárások eredményeként előírt intézkedések végrehajtását. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra.

Több mint 3,39 milliárd forintot utaltak át Mészáros Lőrincnek, a V-Híd Csoport Kft. számlája viszont majdnem teljesen kiürült

3,39 milliárd forintot utaltak át csütörtökön a V-Híd Csoport vagyontárgyait kezelő V-Híd Vagyonkezelő Kft. számlájáról Mészáros Lőrinc magánszámlájára. A több mint 33 milliárdos vagyont, a vasútépítő cég ingatlanait, drága gépeit felügyelő Kft. számláján a tranzakció után 53 millió forint maradt, azaz a korábbi összeg alig több mint másfél százaléka.

Lidl 4 keréken

A Lidl újraindítja mozgóboltjait

A tavalyi sikeres indulást követően 2026-ban is folytatódik a Lidl Magyarország egyedülálló és innovatív „Lidl 4 keréken” programja: a mozgóbolt április 29-től ismét útra kel, hogy a kisebb településeken élők számára is könnyebbé tegye a mindennapi bevásárlást.

A Wizz Air új járatott indít Isztambulba Debrecenből

Tovább bővül a Debrecenből Wizz Air-járattal elérhető városok listája.

Kőzetgyapot

A MAB Tarnóca elindította kőzetgyapot üzemét

A behozatal egy részét is kiváltja, és terméke segíti az energiatakarékosságot.

Az EU hatóságai alaposan vizsgálják a pornóoldalakat

A Pornhub, a Stripchat, az XNXX és az XVideos oldalak gyakorlatát veszik górcső alá, hogy sértik-e az uniós szabályokat a kiskorúak hozzáférésének kezelésével.

A Pro-Solum spéci betonnal rukkol majd elő

A hazai tulajdonú vállalat Bagon építkezik, amivel kiváltja az eddigi import egy részét is.

Ismét magyar igazgató vezeti a Nestlé szerencsi és diósgyőri gyárait

Bobor Roland kinevezésével 24 év után ismét magyar vezető kerül a gyárak élére április elsejétől – közölte a cég csütörtökön.

Beszűkült a magyar piac, már külföldi célpontokat keres az MBH

Bár az MBH Bank bevétele és nyeresége is csökkent tavaly, mégis sikeres ötéves perióduson van túl a pénzintézet. Lezárult a három magyarországi bank összeolvadását felölelő időszak, ami alatt jelentősen bővült az ügyfélállomány – hangzott el az MBH 2025-ös pénzügyi eredményeit bemutató sajtótájékoztatón. Az is kiderült, hogy már külföldi felvásárlási lehetőségeket keres a pénzintézet. Lapunk emellett a kormányzati különadókról és a Moody’s figyelmeztetéséről is kérdezett.

Új vezérigazgató-helyettest jelentett be az Alteo

A mai naptól nevezték ki.

