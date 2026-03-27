Újabb vizsgálatot indított a Gazdasági Versenyhivatal a Wizz Air ellen

A légitársaságot az eredeti eljárásban még 2024 augusztusában utasfelvételi szolgáltatásával és egyes szolgáltatási csomagjainak „többletszolgáltatásaival” kapcsolatos megtévesztő gyakorlatai miatt bírságolta meg a GVH több mint 300 millió forintra. A GVH Versenytanácsa emellett kötelezte a vállalkozást az automatikus utasfelvételi szolgáltatással kapcsolatos jogsértő magatartás megszüntetésére, amelynek teljesítését a versenyhivatal nem tudta kellő bizonyossággal megállapítani a Wizz Air által benyújtott dokumentumok alapján.

A Gazdasági Versenyhivatal ezért utóvizsgálat keretében ellenőrzi, hogy a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air) teljeskörűen felhagyott-e a korábban megállapított jogsértéseivel.

Az eljárásban a GVH megállapította, hogy a cég:

elhallgatta – illetve nem időben kommunikálta – hogy a fogyasztóknak az alapszolgáltatás választása esetén is lehetőségük van egyes további szolgáltatások külön-külön történő megvásárlására, ezzel a drágább csomagszolgáltatások irányába terelve az utazókat;

valamint a szakmai gondosság követelményét sértő kereskedelmi gyakorlatot folytatott az automatikus utasfelvételi szolgáltatás tartalmával és korlátaival kapcsolatban.

A GVH Versenytanácsa döntésében – a bírság kiszabása mellett – megtiltotta az automatikus utasfelvételi szolgáltatással kapcsolatos jogsértés további folytatását, és kötelezte a vállalkozást, hogy ennek megvalósítását igazolja a versenyhatóság irányába. Bár a Wizz Air a megszabott határidőknek megfelelően benyújtotta a GVH-nak igazolását, a megküldött dokumentumokból nem volt megállapítható a kötelezettség megfelelő teljesítése. A nemzeti versenyhatóság így utóvizsgálatot indított azok teljesítésének feltárására.

A Gazdasági Versenyhivatal minden esetben részletesen vizsgálja a cégek kötelezettségvállalásainak, valamint az eljárások eredményeként előírt intézkedések végrehajtását. Hiányos teljesítés vagy elmaradt igazolás esetén a GVH Versenytanácsa akár bírságot is kiszabhat az érintett vállalkozásra.