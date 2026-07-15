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Újdonsággal rukkol elő a Yettel

mfor.hu

A Yettel újabb jelentős lépést tesz a konvergens szolgáltatóvá válás útján: elindítja vezetékes optikai internet szolgáltatását, amely hatékonyan egészíti ki a meglévő, mobilhálózatra épülő OtthonNet ajánlatát. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90 százaléka számára teszi elérhetővé a szélessávú internetszolgáltatást, lehetővé téve, hogy az ügyfelek az igényeiknek leginkább megfelelő megoldást válasszák. 

Mobilfókuszú szolgáltatóként a Yettel az elmúlt években az 5G-alapú OtthonNet szolgáltatásával bizonyította, hogy a vezeték nélküli technológia is képes a vezetékes internethez mérhető, akár gigabites sebességű megoldásokat nyújtani. Ugyanakkor a különböző műszaki megoldások eltérő felhasználási szokásokhoz és igényekhez illeszkednek, és a mobilalapú, illetve a vezetékes internet egyaránt sajátos előnyöket kínál. Az ügyféligények teljes körű kiszolgálásának leghatékonyabb módja a két megoldás együttes biztosítása. 

A Yettel a vezetékes net területen a Yettel HiperNet szolgáltatással lép piacra, amely optikai hálózaton akár gigabites sebességet kínál.

A HiperNet csomag része a jelenleg legkorszerűbb WiFi 7 router, amely a korábbi WiFi szabványokhoz képest nagyobb sebességet, stabilabb kapcsolatot és jobb teljesítményt biztosít akkor is, ha egyszerre több eszköz csatlakozik a hálózathoz (laptop, telefon, biztonsági kamera, tablet, okostévé stb.).

A Yettel alkalmazás-alapú törekvéseihez igazodva a szolgáltatás legkényelmesebben a Yettel alkalmazásban rendelhető meg, ahol az ügyfelek néhány lépésben, teljesen digitális folyamat során juthatnak a szolgáltatáshoz, emellett a Yettel országos üzlethálózatának bármely kirendeltségén kezdeményezhető a megrendelés. A HiperNet két különböző sebességű csomagban érhető el, és az előfizetés beépíthető a Yettel Full kedvezményprogramba is, amellyel az ügyfelek több Yettel szolgáltatás használata esetén jelentős kedvezményben részesülhetnek. 

Még több ügyfelet akarnak kiszolgálni
Még több ügyfelet akarnak kiszolgálni
Fotó: Depositphotos

„Ez a lépés egyértelműen mutatja a Yettel átalakulását: a hagyományos mobil távközlési szolgáltatóból olyan digitális szolgáltatóvá válunk, amely többféle technológia kínálatával rugalmasan alkalmazkodik az ügyféligényekhez. Hisszük, hogy nincs egy, minden helyzetre tökéletes megoldás, ezért kínálunk alternatívát, és célunk, hogy a Yettel valódi, jövőálló digitális partnerré váljon az ügyfelek számára” – mondta Igor Prerovsky, a Yettel Magyarország vezérigazgatója. 

Egy cég, két technológia az eltérő igényekre 

A vezetékes és a mobilalapú otthoni internet-technológiák különböző felhasználói igényeket szolgálnak ki: míg az 5G-alapú OtthonNet legfontosabb előnye a gyors, azonnali beüzemelés szerelési munkák nélkül, valamint az országon belüli hordozhatóság (akár nyaralóba), addig a HiperNet vezetékes optikai kapcsolata egyenletesebb sávszélességet és alacsonyabb késleltetést biztosít, ami például ideálissá teszi online játékokhoz vagy olyan háztartások számára, ahol egyszerre több eszközön történik intenzív adatforgalom. Az új otthoni internetre váltó ügyfelek számára a Yettel személyre szabott támogatást nyújt, hogy az igényeik és felhasználási szokásaik alapján megtalálják az ideális szolgáltatást.  

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