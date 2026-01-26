3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Újít a Coca-Cola Magyarországon

De nem ugranak az ismeretlenbe, az új értékesítési igazgató már húsz éve bizonyít.

A tavalyi év végével új értékesítési igazgatót nevezett ki a Coca-Cola HBC Magyarország. Vajda Márton az ország legnagyobb üdítőitalgyártó vállalatának teljes hazai értékesítési tevékenységének irányításáért felel – derül ki a cég közleményéből.

A kinevezéssel egy időben Yiannis Kesisoglou, a Coca-Cola HBC Magyarország korábbi értékesítési igazgatója, aki 2019 óta foglalt helyet a vállalat menedzsmentjében, új, csoportszintű megbízatásban folytatja munkáját.

Az értékesítési igazgatói feladatokat 2025 decembertől Vajda Márton vette át, aki az elmúlt húsz évben több kereskedelmi vezetői pozícióban is bizonyított a Coca-Cola HBC Magyarországnál területi vezetőként és kategória marketing menedzserként, valamint 2018 és 2023 között a vállalat menedzsment tagjaként a prémium alkoholok és kávé üzletágért felelt. Nevéhez fűződik a kávé kategória újbóli bevezetése a társaság teljeskörű italportfóliójába, a kávé márkák megszilárdítása a hazai kiskereskedelmi és HoReCa piacokon, valamint a prémium alkoholok üzletág eredményének megduplázása.

Vezetése alatt a vállalat a hazai piac legnagyobb importált prémium alkohol-disztribútorává vált. A tapasztalt szakember később nemzetközi környezetben is kipróbálta magát, a kinevezését megelőző időszakban a Finlandia Vodka integrációját irányította Lengyelországban és a Baltikumban, később pedig kilenc ország prémium alkohol portfóliójáért felelt regionális üzletfejlesztési vezetőként.

Vajda Márton a Coca-Cola HBC új értékesítési igazgatója
Vajda Márton a Coca-Cola HBC új értékesítési igazgatója
Fotó: Coca-Cola HBC

Új szerepkörében Vajda Márton a Coca-Cola HBC Magyarország értékesítési folyamatainak  magas szintű működtetésén, valamint a vevőkapcsolatok fejlesztésén dolgozik majd, hozzájárulva a dunaharaszti és zalaszentgróti gyártóbázisokkal működő italgyártó további növekedéséhez és üzleti eredményeihez.

„Megtiszteltetés számomra átvenni az értékesítési csapat irányítását 20 évvel azután, hogy pályakezdőként csatlakoztam a vállalathoz. Szerencsésnek érzem magam, hogy tehetséges kollégákkal dolgozhatok együtt, és stabil üzletmenetet örökölhetek az elődömtől, Yiannis Kesisoglou-tól, akinek a vezetése alatt kiemelkedő eredmények születtek az értékesítési mutatók és a vevői elégedettség terén egyaránt.

Egy olyan szervezetet vezethetek, ahol közös meggyőződésünk, hogy az üzleti eredményeket csak következetes, értékrendre épülő mindennapi munkával lehet elérni. Értékesítési igazgatóként célom a vevőközpontú szemlélet további erősítése, a vezetői utánpótlás fejlesztése és a hatékony, területeken átívelő együttműködés támogatása”

– mondta el Vajda Márton kinevezése kapcsán.

