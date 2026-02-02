4p
Vállalatok Aldi Kiskereskedelem

Újít az Aldi: pénzvisszafizetési garanciát ad

mfor.hu

Az Aldi Magyarország vásárlói elégedettsége érdekében minőségi garanciát nyújt az üzleteiben árusított valamennyi friss zöldségre és gyümölcsre. Amennyiben a vásárlók nem elégedettek a megvásárolt zöldség, illetve gyümölcs minőségével, bármelyik Aldi-üzletbe visszavihetik, és a vállalat visszatéríti a vételárat. A vásárlók minden hónapban megszavazhatják, melyik zöldség vagy gyümölcs legyen elérhető rendkívüli kedvezménnyel.

Az Aldi több intézkedéssel is fejleszti frissáru-kínálatát. Az áruházlánc minden üzletében frissességfelelős munkatárs gondoskodik arról, hogy a zöldség-gyümölcs kínálat egész nap kiváló minőségben és rendezett formában legyen elérhető: a kijelölt kolléga naponta többször végigjárja az üzletet, ellenőrzi a polcokat, átválogatja a termékeket, és szükség esetén eltávolítja a nem megfelelő darabokat, hogy a vásárlók mindig friss, jó minőségű alapanyagokat vihessenek haza – áll a cég sajtóközleményében. 

A megbízható minőség másik záloga, hogy az Aldi GlobalG.A.P.-tanúsítvánnyal rendelkező termelőktől vásárol friss zöldséget és gyümölcsöt.

Ez a nemzetközileg elismert mezőgazdasági tanúsítvány azt jelzi, hogy a terméket biztonságos, környezet- és munkavédelmi szabályok szerint, ellenőrzött módon termesztették. A GlobalG.A.P. keretrendszerében szabályozott a növényvédő szerek használata és a szennyeződések megelőzése, biztosított a nyomonkövethetőség.

Ha a vásárlók nem elégedettek, visszakérhetik a pénzüket
Ha a vásárlók nem elégedettek, visszakérhetik a pénzüket
Fotó: DepositPhotos.com

Visszakövethető, honnan származik az áru és milyen úton jut el a boltig, továbbá szigorú előírások vonatkoznak a betakarításra, a tárolásra és a csomagolásra, illetve elvárás a talaj és a víz védelme, a felelős erőforrás-használat, valamint alapvető követelmények érvényesek a dolgozók biztonságára és a velük való korrekt bánásmódra.

Az Aldi a növényvédőszer-maradványok vagy a mikrobiológiai határértékek esetében a jogszabályi előírásoknál szigorúbb elvárásokat is meghatároz.

A vállalat – csak a zöldségek és gyümölcsök esetében – évente 150 laboratóriumi vizsgálatot végeztet, ezenfelül további érzékszervi ellenőrzésekkel is rendszeresen ellenőrzi a termékek minőségét, hogy illatra, ízre, állagra, beltartalomra és megjelenésre is magas színvonalú termékek kerüljenek a vásárlók kosarába. Az áruházlánc országszerte immár 21 üzletében zöldség-gyümölcs hűtőket helyezett el annak érdekében, hogy az itt kínált termékek még tovább maradjanak frissek, és a vásárlók minden alkalommal kiszámíthatóan jó minőségű árut találjanak ezekben a hűtőkben is.

A minőséget pénzvisszafizetéssel is garantálja az Aldi: a vállalat elégedettségi garanciát nyújt a zöldségekre és a gyümölcsökre is. Amennyiben a vásárló nem elégedett bármilyen, nála vásárolt zöldség vagy gyümölcs minőségével, úgy a terméket az ország bármely Aldi-üzletébe visszaviheti, a vállalat visszatéríti a kifogásolt termékek vételárát. A visszahozott árukat az áruházak frissességfelelős munkatársai átválogatják. Az emberi fogyasztásra alkalmas zöldségek és gyümölcsök a Magyar Élelmiszerbank Egyesület segítségével rászorulókhoz kerülnek, a többi terméket pedig az Aldi ingyenesen felajánlja állatkerteknek és gazdálkodóknak, ezzel is csökkentve a keletkező élelmiszer-hulladék mennyiségét.

Az Aldi a vásárlókat is bevonja a friss kategória fejlesztésébe: az áruházlánc a „Mondd el véleményed!” online kérdőív kitöltésével lehetőséget biztosít arra, hogy a fogyasztók szavazással döntsenek arról, melyik zöldség vagy gyümölcs legyen a következő hónap kiemelt, akciós terméke, azaz „A hónap friss bajnoka”. Az így megszavazott termék limitált ideig rendkívüli kedvezménnyel kapható a következő hónapban.

Az Aldi a zöldség-gyümölcs termékek mintegy 90 százalékánál megszüntette az egyszer használatos papírcsomagolású szállítást az üzletekbe, és összecsukható, többször használatos műanyag rekeszekre állt át. Ennek köszönhetően minimálisra csökkent az egyutas csomagolásból származó papírhulladék mennyisége.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Meglepő szektorban vásárolt a Wizz Air

Ikonikus, 18 800 négyzetméteres „A” kategóriás irodaház kelt el Budapest Dél-Pest alpiacán.  

Jön a kamatmentes hitel a rezsicsökkentésre

Jön a kamatmentes hitel a rezsicsökkentésre

Új kamatmentes hitellel segíti a vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit a Magyar Fejlesztési Bank.

Zsugorodik a magyar vállalatfelvásárlási piac

Zsugorodik a magyar vállalatfelvásárlási piac

Bár tavaly a tranzakciók száma még gyarapodott is, de a piac összeszűkülése így is szembetűnő.

Lehúzza a rolót az egyik hazai kaszinó

Lehúzza a rolót az egyik hazai kaszinó

Megszűnik a nyíregyházi Onyx Casino, a debreceni Grand Casino üzemeltetését pedig a Garancsi István és Habony Árpád által tulajdonolt LVC Diamond Kft. veszi át.

Rossz hírt közöltek a bankok a kkv-kkal

Rossz hírt közöltek a bankok a kkv-kkal

A Raiffeisen Bankot követően újabb három pénzintézet jelentette be, hogy április elsejétől megemeli a vállalkozói bankszámlák költségét. A lakossági ügyfelek biztonságban vannak, de úgy tűnik csak átmenetileg.

Szijjártó Péter sikeréveket lát Karcagon

Szijjártó Péter sikeréveket lát Karcagon

A külgazdasági és külügyminiszter az AgroSprint Zrt. üzemátadó ünnepségén járt.

A Mol székháza is ambíciózus terveket sugall

A Mol új nemzeti olajvállalattal lép partnerségre

A MOL-csoport új stratégiai partnerséget kötött Líbia Nemzeti Olajvállalatával (NOC).

Nagy Mártonék 100 milliárd forintos akciótervvel büszkélkednek

Nagy Mártonék 100 milliárd forintos akciótervvel büszkélkednek

A kormány egy 5+1 elemből álló, összesen mintegy 100 milliárd forintot megmozgató akciótervet dolgozott ki a vendéglátó vállalkozások megsegítésére. A vonatkozó jogszabálymódosítások társadalmi egyeztetése megkezdődött, illetve hamarosan megjelennek a Magyar Közlönyben.

Megvan, ki építi az 1 milliárd forintos MLSZ-raktárcsarnokot

A Telkiben található Edzőcentrum mellett, Pátyon épít raktárat és mosodát a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ). A tenderen rendhagyó módon rendkívül sokan pályáztak.

Wizz cikk

Váradi József az Mfornak: A magyar családok nem Glasgowba, vagy Liverpoolba utaznak

Több százmillió eurót veszített a Wizz Air a hajtóműproblémák miatt, de a jövő év végére a teljes flotta repülni fog – mondta a vállalat elnök-vezérigazgatója, Váradi József egy pénteki sajtóeseményen. Az Mfor arról kérdezte a légitársaság vezetőjét, piacvesztésnek tekinti-e három Budapestről induló, nagy-britanniai útvonal leállítását, és mit tenne, ha a Ryanair megvetné a lábát a balatoni repülőtéren. Csattanós választ kaptunk, és a Wizz Air főnöke a budapesti repülőtér bővítésével kapcsolatban sem fogta vissza magát.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168