Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel-Aviv közötti járatai

Közölték: a Wizz Air döntése az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légiközlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettségét.

Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légiközlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel – írták. Hozzátették: a légitársaság folyamatosan felülvizsgálja működését, és menetrendjét a hivatalos iparági iránymutatásoknak megfelelően módosíthatja. Tájékoztatásuk szerint több százezer jegy már kapható a wizzair.com oldalon és a WIZZ alkalmazáson keresztül.

A reggel 5 órakor Budapestről induló járatok minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így három hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont.

A Wizz Air a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden, a térségbe irányuló járatát. A tel-avivi járatok újraindításával a Wizz Air tovább erősíti pozícióját Izrael első számú diszkont légitársaságaként, valamint vezető szerepét Közép-Kelet-Európában, és azon túl. A légitársaság jelenleg több mint 1000 útvonalon közlekedik, és célkitűzése alapján 2026-ban már 80 millió utast szállít hálózatán – közölték.

(MTI)