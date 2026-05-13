Újraindulnak a Wizz Air Budapest és Tel-Aviv közötti járatai

A biztonsági helyzet javulásával a Wizz Air május 28-tól újraindítja a Budapest és Tel-Aviv közötti légi összeköttetést – közölte a légitársaság az MTI-vel szerdán.

Közölték: a Wizz Air döntése az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) legfrissebb tájékoztatását követi, és tükrözi a légitársaság folyamatos együttműködését a nemzetközi és helyi hatóságokkal, beleértve a légiközlekedési és biztonsági szerveket, valamint a biztonságos üzemeltetés biztosítására irányuló kiemelt elkötelezettségét.

Továbbra is szorosan figyelemmel kísérik a fejleményeket, és rendszeres kapcsolatban állnak a légiközlekedési biztonsági ügynökségekkel, a biztonsági hatóságokkal és a kormányzati szervekkel – írták. Hozzátették: a légitársaság folyamatosan felülvizsgálja működését, és menetrendjét a hivatalos iparági iránymutatásoknak megfelelően módosíthatja. Tájékoztatásuk szerint több százezer jegy már kapható a wizzair.com oldalon és a WIZZ alkalmazáson keresztül.

A reggel 5 órakor Budapestről induló járatok minden nap közlekednek majd Ferihegy és Ben Gurion között, így három hónap után újra elérhetővé válik az egyik legfontosabb turisztikai és gazdasági célpont.

A Wizz Air a közel-keleti biztonsági helyzet eszkalálódása miatt február végén állította le minden, a térségbe irányuló járatát. A tel-avivi járatok újraindításával a Wizz Air tovább erősíti pozícióját Izrael első számú diszkont légitársaságaként, valamint vezető szerepét Közép-Kelet-Európában, és azon túl. A légitársaság jelenleg több mint 1000 útvonalon közlekedik, és célkitűzése alapján 2026-ban már 80 millió utast szállít hálózatán – közölték.

(MTI)

