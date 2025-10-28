Újraindult a termelés a Mol Dunai Finomítójában

A Mol szerkesztőségünknek küldött közleménye szerint ütemtervek szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása, így csökkentett kapacitással újra elindulhatott az üzemanyagtermelés a Dunai Finomítóban. Magyarország ellátása biztosított: van elegendő üzemanyagunk.

A kárfelmérés továbbra is zajlik, a tényfeltáró munkacsoport vizsgálja, hogy milyen helyreállítási munkákra lesz szükség – tették hozzá.

A Dunai Finomító AV3-as üzemében október 20-án ütött ki tűz. Pulay Krisztián, a Mol-csoport ügyvezető igazgatója korábban azt közölte, nem találtak arra utaló nyomot, amely szerint bármiféle külső behatás közrejátszott volna a tűz kialakulásában. Továbbá semmilyen összefüggés nincs a romániai olajfinomítóban történt robbanás, illetve a Dunai Finomítóban bekövetkezett tűzeset között.