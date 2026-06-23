Európai űripari lehetőségeinek bővítéséről tárgyalt a 4iG

Ezúttal Belgiumban tárgyalt európai űripari együttműködésekről a 4iG Csoport menedzsmentje. Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Benoît Deperrel, az Aerospacelab alapítójával és vezérigazgatójával találkozott.

A tárgyaláson a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. menedzsmentje, valamint műholdgyártásért felelős portfólióvállalata, a Remred vezetői is részt vettek. A felek az európai űripari együttműködések bővítéséről folytattak egyeztetést. A megbeszélések középpontjában az európai űripari ökoszisztéma megerősítése, az űripari értéklánc mentén kialakítható együttműködések bővítése, valamint a jövőbeni közös lehetőségek feltérképezése állt.

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A 4iG küldöttsége látogatást tett az Aerospacelab louvain-la-neuve-i központjában, valamint megtekintette a vállalat Charleroi-ban épülő új gyártóüzemét, a Megafactory-t,

amely várhatóan évi akár 500 műhold gyártására lesz képes, és ezzel Európa legnagyobb ilyen jellegű létesítményévé válhat.

Új űripari vezető

Az Aerospacelab Belgium egyik vezető új űripari vállalata, amely az európai űripari értéklánc meghatározó szereplője. A vállalat teljes körű műholdas megoldásokat fejleszt és gyárt. Portfóliója a különböző pályákra – köztük LEO és GEO pályákra – tervezett műholdplatformokra, a műholdak fedélzetén elhelyezett adatgyűjtő, kommunikációs vagy megfigyelési eszközökre is kiterjed, miközben gyártási képességei a nagyléptékű műhold-konstellációk kiszolgálására is alkalmasak.

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A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. műholdgyártásért felelős vállalata a Remred több mint 10 milliárd forintos zöldmezős beruházásban valósítja meg Magyarország első űrtechnológiai gyártó- és innovációs központját Martonvásáron.

Az idei év második félében megnyíló, és a legmodernebb technológiákat használó központban

legfeljebb 400 kilogramm össztömegű alacsony Föld körüli pályán működő (LEO) műholdak gyártása,

összeszerelése,

integrációja és tesztelése valósulhat meg.

A martonvásári üzem a 4iG SDT HUSAT programjának keretében tervezett HU-LEO műholdak gyártásában is szerepet kap majd, ezért is kiemelt jelentőségű a 4iG és az Aerospacelab közötti együttműködés elmélyítése, amely hozzájárulhat a magyar és az európai űripari ökoszisztéma versenyképességének erősítéséhez.