Ütközőzóna lettünk: nemcsak a Temuval, hanem a török, lengyel és cseh szereplőkkel is meg kell küzdenünk

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) többször is arra panaszkodott az elmúlt időszakban, hogy bár a kiskereskedelem az egyike a magyar gazdaság kevés húzóágazatainak, a költések egyre nagyobb arányban külföldön csapódnak le. Ennek a folyamatnak az állatorvosi lova az e-kereskedelem – számolt be róla laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu.

„Az online kereskedelem idehaza 1500 milliárd forintot tesz ki, ami a teljes magyar kiskereskedelmi forgalom 10 százaléka. A cseheknél ez az arány 13-14 százalék, de még nyugatabbra tekintve már a 30 százalékot is közelíti. Kína pedig elképesztően digitalizált, a kiskereskedelmi költések 50 százaléka az online térben realizálódik” – mondta el Szabó László, a Growww Digital ügyvezető partnere.

A Temu csak a jéghegy csúcsa, de ami biztos, hogy nem az árversenyben lehet a kínai óriást legyőzni

A teljes cikkből azt is megtudhatják, hogy a kelet-közép-európai régióban melyek a legnagyobb külföldi webáruházak, és a ranglistán hol található az első magyar szereplő? De az is kiderül, hogy miért tud ennyire olcsó lenni a Temu, mennyien használják idehaza, és hogy a magyarországi webáruházak milyen stratégiát követve tudnának versenybe szállni a legnagyobb globális és régiós szereplőkkel.