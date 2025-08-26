1p
Utolsó üzletét is bezárta a webáruház Magyarországon

Az eMagnak nemrég még hat üzlete volt az országban, pénteken az utolsó is lehúzta a rolót.

Bezárta utolsó üzletét az eMag az Etele Plázában – írja a 24.hu. Korábban a kelenföldi üzletet nevezték a cég zászlóshajójának.

A lapnak elmondták: a piactér üzleti modellje jelenti az optimális irányt a jövőre nézve, mert ezzel integrálják a magyar vállalkozásokat a regionális e-kereskedelmi térbe. Ennek a víziónak a mentén döntöttek úgy, hogy augusztus 22-én bezárják az Etele Plázában lévő üzletüket is.

Az eMag tavaly kezdte el leépíteni a magyarországi működését, akkor a kelenföldin kívül az összes üzletüket bezárták.

Az Etele Plázában lévő üzletet már hiába keresik a vevők.
Fotó: Csabai Károly

A cég 2001-es alapítása után Románia egyik leggyorsabban növekvő vállalkozása, és Kelet-Európa egyik legnagyobb webáruháza lett. 2013-ban jelentek meg Magyarországon, hat évvel később pedig felvásárolták az Extreme Digitalt. 2020-ban és 2021-ben nyitottak összesen hat üzletet.

Úgy tűnik azonban, nem csak a bolti vásárlás esett vissza az eMagnál. Tavaly még náluk volt a legnagyobb e-kereskedelmi forgalom a magyarországi vásárlásokat nézve, idén viszont az első öt helyre sem sikerült beférni.

