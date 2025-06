Vád alatt is nő Schadl György pálmája

A nyilvánosan elérhető adatok szerint a tulajdonosok annyit vesznek ki, amennyit osztalékelőlegként meghatároztak, de ennek pontos összege nem ismert, ugyanakkor a hvg.hu szerint az látszik, hogy leapasztották az eredménytartalékot, és a saját tőke is több mint százmillió forinttal csökkent.

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar korrupciós ügyben vádolt korábbi elnöke irodájának bevétele és nyeresége is csökkent az előző, 2023-as évihez képest, az árbevétel 300 millió alá, a nyereség pedig 46 millióra esett vissza. A lap megjegyzi, hogy az iroda számára a 2019-es év volt a legjobb, ekkor a 600 millió feletti árbevétel több mint a fele nyereség lett. Az eredménytartalék az új beszámoló szerint szépen nőtt, a nyereséget ugyanis csak részben fizették ki osztalékként.

Továbbra is nyereséget termel a korrupciós és más bűncselekményekkel vádolt Schadl György és felesége, Schadl-Baranyai Helga budaörsi és gödöllői központú végrehajtó irodája.

