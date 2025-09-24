Vadsztrájk bénítja a szemétszállítást – a MOHU tárgyalna, de nincs kivel

A MOHU Budapest egyik telephelyén a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött, a társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát – közölte a vállalat. A sztrájk kirobbanásának körülményeiről korábbi cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikk Az állománygyűlésen pattant el a húr – fél Budapesten leállt a szemétszállítás? Felhúzták magukat, nem mentek dolgozni.

A vállalat közleménye szerint a cég vezetése a helyszínen van, és készen áll a tárgyalásra, de egyelőre nincs kivel, mivel a sztrájkolók egyelőre nem jelöltek ki tárgyaló felet.

A cég kiemelte, a társaságnál van 2025. évi érvényes bérmegállapodás, amit a szakszervezetekkel kötött, így a jelenlegi munkabeszüntetés ellenkezik a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseivel. Mint írták,