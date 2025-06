Vajna Tímea távozása után is óriásit kaszált a budapesti Nobu

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A cég anyagi helyzete a több mint százmillió forintos kintlévőség ellenére is stabil, a 317 millió forintos, az előző évhez képest több mint 70 millió forinttal hízó saját tőke többszörösen is elegendő lenne a tartozások kiegyenlítésére.

A Buno Kft. néhány nappal a határidő után adta le a 2024-es üzleti évre vonatkozó beszámolóját. Az értékesítésből származó árbevétel nagyságrendileg megegyezik az egy évvel korábbival, és 1,5 milliárd forint volt, amely kizárólag belföldön folyt be. Az adózott eredmény az előző évben elért 102,8 millió forinthoz mérve valamennyire visszaesett és 85,91 millió forint lett, ám a továbbra is masszívan nyereséges cégre összességében nem lehet panasz.

Mint ismert, a Buno Kft. korábbi 51 százalékos, többségi tulajdonosa volt az AV Investments Kft., ez Andy Vajna egykori cégörökségének utolsó darabja volt – Palácsik-Ráthonyi Tímea ebben a cégben volt érdekelt Vajna egykori üzlettársával, Samuel Russell Falconellóval együtt a Cinergi Entertainment LLC-n keresztül. Az azóta végelszámolás alá került AV Investments augusztus 21-én tűnt el a Buno Kft. tulajdonosi listájából, ezzel pedig az amerikai állampolgárságot megszerző, és kint új életet kezdő Palácsik-Ráthonyi Tímea hivatalosan is búcsút mondott hazai céges érdekeltségeinek.

Az egykori kormánybiztos özvegye megszabadult az utolsó magyarországi érdekeltségétől is.

