Valakik megint százmillió forintot kaszáltak a sugarbaby-bizniszen

Az Ntice anyacége, a Dating Central Europe Zrt. cikkünk írásakor még nem adta le a 2024-es üzleti évre vonatkozó beszámolóját. Az egyebek mellett például a Randivonal, valamint a Csajok és Pasik oldalakat is üzemeltető vállalkozás a 2023-as évet 758 millió forintos értékesítésből származó árbevétel mellett 92,5 millió forintos adózott eredménnyel zárta, osztalékot nem fizetett.

Az Ntice érdekeltségi körében az elmúlt években nem történt változás, a cégháló továbbra is hasonló képet mutat. A Puncs.hu-t üzemeltető vállalat tulajdonosa a Dating Central Europe Zrt., amelynek ügyvezetője Weiler Péter – akárcsak az Ntice-é. A tulajdonosi lánc végén a liechtensteini bejegyzésű Russmedia International áll, amely 2019-ben vásárolta meg a céget az akkori tulajdonostól, a Hernádi Zsolthoz köthető Gran Private Equitytől. Ezzel a Mol vezére akkor kiszállt a randioldal-bizniszből.

Az Ntice az elmúlt két évben jelentős anyagjellegű ráfordításokat számolt el: 2023-ban 162 millió, 2024-ben pedig 146 millió forintot. Ez több tízmillió forinttal haladja meg a korábbi évek szintjét, amiben szerepet játszhatott az is, hogy elkészült a puncs.hu mobilalkalmazás, amely jelenleg 3,4 csillagos értékelést kapott a Google Play Store-ban.

Arról a beszámolóhoz csatolt dokumentum nem árult el részleteket, hogy ez pontosan miből folyt be, ám a portál üzleti modelljét ismerve feltehetően a prémium előfizetések, valamint a megjelenített hirdetések termeltek a cégnek.

