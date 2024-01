Valami készül? Egyre nagyobb nukleáris vagyonbiztosítást kötnek a Paksi Atomerőműre

Ismét a Magyar Atompool tagjai, azaz az Allianz Hungária Zrt., az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., a Generali Biztosító Zrt., a Groupama Biztosító Zrt., a HDI Versicherung AG Magyarországi Fióktelepe, és az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. nyerte el a Paksi Atomerőmű 2024. évi nukleáris felelősségbiztosítását.

A 2024-re szóló egyéves szerződés a tavalyinál kicsivel megemelt összegre, 1,49 millió euróra szól, ami a forint ingadozása miatt természetesen változhat, de 380 forintos napi forintárfolyammal számolva 566,3 millió forint.

2023 nyarán még csak a résfalazási munkák kezdődtek meg - nagyon sokára lesz még itt működő erőműblokk. Forrás: Paks 2 Zrt.

2023 -ra is az Allianz kötött szerződést a konzorcium nevében, akkor 1,4 millió euróra , ami ugyanezen az árfolyamon 532 millió forint volt

-ra is az Allianz kötött szerződést a konzorcium nevében, akkor , ami ugyanezen az árfolyamon 532 millió forint volt 2022 -re még 1,290 millió euróra , akkori árfolyamon 464 millió forinton rögzítve írták alá a felek a szerződést

-re még , akkori árfolyamon 464 millió forinton rögzítve írták alá a felek a szerződést 2021 -ben is 1,290 millió euróra , azaz 466,5 millió forintra szólt a felelősségbiztosítás, csak akkor a HDI még nem volt tagja a konzorciumnak

-ben is , azaz 466,5 millió forintra szólt a felelősségbiztosítás, csak akkor a HDI még nem volt tagja a konzorciumnak 2020 -ban 1,289 millió euróra, azaz 414,1 millió forintra

-ban azaz 414,1 millió forintra Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2019-ben 1,29 millió eurót (akkori árfolyamon 404 millió forintot) fizetett a biztosításért, pont annyit, mint 2018-ban is.

A magyar atomerőműre már 2017-ben is a konzorcium nyújtotta be és nyerte el a nukleáris felelősségbiztosítást, de akkor még a CIG Pannónia Biztosító Zrt. is tagja volt az 1997-ben alakult Magyar Atompoolnak. Az akkori szerződést 1,28 millió euróra kötötték. 2017 januárjában 309 forint volt egy euró, így ezen az árfolyamon számolva 395,52 millió forintot jelentett.

Érdekes ugyanakkor, hogy a nukleáris katasztrófa esetén kifizetendő összeg nagysága évek óta nem változott. Időről-időre pedzegetik, hogy a magyar atomerőmű alulbiztosított, ennek ellenére még mindig mindössze 100 millió SDR-t,

azaz jelenlegi árfolyamon 46,7 milliárd forintot fizetne a biztosító, egészen pontosan a közbeszerzésen nyertes biztosítók szövetsége egy paksi atomerőművet érintő nagyobb káresemény után.

Az SDR a Nemzetközi Valutaalap (IMF) mesterséges devizája, amit a dollár, az euró, a font, a jen és a jüan árfolyamai határoznak meg. Logikus módon a forinthoz viszonyított árfolyama is úgy mozog, ahogy a fent említett pénznemeké. A cikk írásának pillanatában egy SDR 467,72 forintot ér.

Ha pedig egy évben több nukleáris balesetre is sor kerülne (aminek az esélye szerencsére roppant kicsi, de a nullánál mégis mindig nagyobb), akkor a második eseményre még kevesebb pénz jutna, a nukleáris kárfelelősség-biztosítás éves limitje ugyanis összesen 125 millió SDR (58,4 milliárd forint).

A vagyonbiztosítás összege viszont megugrott

Egyébként a Magyar Atompool az év végén szokás szerint megkötötte a nukleáris vagyonbiztosítást is az atomerőműre a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. De míg a nukleáris felelősségbiztosítás értéke csak alig, vagy nagyon óvatosan emelkedett az elmúlt években, a vagyonbiztosításé ugrásszerűen nőtt. Míg 2021-ben 29,1 millióra, 2022-ben 34,7 millióra, 2023-ban már 75,3 millióra szólt, 2024-re pedig 83,6 millió forintra szól a szerződés. A kártérítési felső határösszeg pedig 30 milliárd forint biztosítási eseményenként és az időszakra összesen valamennyi biztosított telephelyre vonatkozóan, amely például villámcsapása, betöréses lopásra, vandalizmusra, üvegtörésre is érvényes.