Valami nagyon nem stimmel Gattyán György cégénél

A LiveJasmin elnevezésű szexkamera-szolgáltatásról vált ismertté vált, ám az utóbbi időben inkább a politikai kísérletei miatt a lapok címoldalaira került Gattyán György becsült vagyona egy év alatt 317 milliárd forintról 366 milliárdra hízott, amely következtében sikerült megőriznie a negyedik helyét a legtehetősebb magyarok rangsorán. Más kérdés, hogy ez az európai uniós rekorder magyar infláció miatt nem nagy kunszt, alig akadt olyan a százak táborában, aki vagyonának az értéke emiatt nem nőtt.

Elgondolkodtathatja Gattyán Györgyöt a cége mélyrepülése. Fotó: Facebook

Az összkép tehát kedvező Gattyán számára, még úgy is, hogy akadt olyan érdekeltsége, amely belerondított abba. Ilyen például a Prior Systems Kft., amely ugyan már 2014 áprilisában létrejött – fő tevékenységeként az egyéb információ-technológiai szolgáltatást megjelölve –, csak jó két éve került reflektorfénybe. Azáltal, hogy Gattyán ebbe nem kevesebb, mint 17 veszteséges cégét bepasszírozta. A Prior kizárólagos tulajdonosa 2019 szeptemberéig a Gattyan Group Societe á responsabilité limitéé volt, attól kezdve viszont már az ugyancsak a milliárdos vállalkozó érdekeltségébe tartozó Docler Holding S.á r.l.

Átok ülhet azonban a Prioron, hiszen azután, hogy elnyelte a közel másfél tucat veszteséges céget, az ő eredménye is lefelé vette az irányt. A 2020-as év 851,4 millió forintos adózott nyeresége után a 2021-es esztendőt már 368 milliós veszteséggel zárta, de tavaly még ennél is nagyobb mínuszt, több mint 800 milliósat hozott össze. Aminek következtében a saját tőkéje is tovább apadt, 2022 végén már a 2,9 milliárd forintot sem érte el. Igaz, Gattyánnak még így sem kell további pluszforrást beletennie a Priorba, lévén, hogy a jegyzett tőkéje 71,35 millió.

Más kérdés, hogy a tőkéjével szemben a cég csaknem 11 milliárd forintos kötelezettséget görgetett maga előtt, ráadásul ennek nagyobbik része rövid lejáratú, azaz egy éven belül esedékes tartozás volt.

A veszteségnövekedés okaira csak következtetni lehet a 2022-es üzleti évet záró éves beszámolóhoz csatolt kiegészítő mellékletből. Eszerint a Prior a követelésein nagyobb érvágást szenvedett el 2022-ben, mint egy évvel korábban: azok értékvesztése 703 millióra rúgott, míg tavalyelőtt ez a tétel még csak -43 millió volt. Pénzügyi műveletein pedig 133,5 milliót bukott, ennyivel maradtak el a bevételei a ráfordításaitól. A részesedései 456 milliónyival értékelődtek le, szemben a 2021-es közel 390 milliónyival, miközben még az figyelemre méltó, hogy a kapcsolt vállalkozásainak tartósan adott kölcsön összege kiugrott, a 2021-es 776 millióról 2022-re 3,3 milliárd forintra.

