Válasz Online: mi lesz a Matolcsy-féle résszel az MBH Bankban?

A Magyar Nemzeti Bank körül kirobbant, vélhető visszaélési ügyek nyomán kérdésessé vált, mi lesz a második legnagyobb magyar pénzintézet, az MBH Bank sorsa, erről a Válasz Online írt. A bankban az állam húsz, míg a Matolcsy György köréhez köthető magántőkealapok huszonhárom százalékos tulajdonrésszel rendelkeznek, utóbbi csomag értéke elérheti az ötszáz milliárd forintot. A lap szerint a Matolcsyhoz köthető kör a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt.-n keresztül három cégen át (CEE Paramount Equity Zrt., Hungary Apex Investments Zrt., Pinnacle Asset Group Zrt.) tartja kezében a tulajdonrészt.

A cikk felidézi, hogy az MBH korábban hetven milliárd forintos hitellel vett részt jegybanki ingatlanügyletek finanszírozásában, és résztulajdonosa lett a Matolcsy György fiához, Matolcsy Ádámhoz fűződő Magyar Strat-Alfa Befektetési Zrt.-nek is (ez utóbbit fele-felerészben az MBH és a Matolcsy Ádám kizárólagos tulajdonában lévő Magyar Stratégiai Zrt. alapította 2022-ben, vezérigazgatója a mai napig Matolcsy Ádám – a szerk.). A bank ezen a cégen keresztül több lépésben negyven milliárd forintnyi tőkét biztosított, illetve további közel hetven milliárd forintnyi hitelt is folyósított – írja a Válasz Online. Hozzátéve: a hitelek mögé fedezetként a SkyGreen Buildings Kft. ingatlanállományát jegyezték be, amely mintegy 112 ezer négyzetméternyi irodát kezel, körülbelül 150 milliárd forint értékben. A SkyGreen a Sky I. és Sky II. magántőkealapokon keresztül szintén a Quartz érdekköréhez tartozik.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe sorolt MBH Bank vezetésében jelen vannak a Quartz-csoport delegáltjai is. A Válasz Online több kérdést küldött a Mészáros Csoport és az MBH Bank sajtóirodájának, többek között arról, hogy tervezik-e megszüntetni az együttműködést a Matolcsy Ádámhoz köthető csoporttal.