Vált a Mercedes, ő az új főnök Kecskeméten

Christian Dickert a hónap elejétől hivatalosan is átvette az irányítást Jens Bühlertől, aki 2024 januárjától 2026 áprilisáig vezette a kecskeméti gyárat. Christian Dickert, aki gépészmérnök végzettségű a Mercedes‑Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárigazgatói és ügyvezetőjeként tevékenykedik a továbbiakban.
15 éve a mercinél
A szakember 2011 óta dolgozik a Mercedes‑Benznél. Pályafutása során széles körű vezetői tapasztalatot szerzett a sindelfingeni és a brémai gyár különböző területein. Többek között a Mercedes Operations „Működési kiválóság és fenntarthatóság” területét vezette, valamint a sindelfingeni – például a Factory 56-ban készülő – felsőkategóriás modellek összeszereléséért felelős egységeket irányította.
A különböző járműtípusok sorozatgyártásában szerzett széles körű tapasztalatának, valamint a hatékony gyártási folyamatok iránti elkötelezettségének köszönhetően Dickerttől azt várják, hogy felkészülten érkezik az új szerepkörbe.
„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehetem a kecskeméti gyár vezetését, különös tekintettel annak egyre növekvő szerepére a Mercedes‑Benz globális gyártási hálózatában.
Örömmel tekintek az együttműködés elé a kecskeméti csapattal, valamint az előttünk álló új termékbevezetésekre – Made in Kecskemét” – nyilatkozta Christian Dickert, a kecskeméti Mercedes‑Benz gyár termelési vezetője és ügyvezetője.