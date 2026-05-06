Vált a Mercedes, ő az új főnök Kecskeméten

Vált a Mercedes, ő az új főnök Kecskeméten

Már napok óta új ügyvezető tevékenykedik a Mercedesnél.

Christian Dickert a hónap elejétől hivatalosan is átvette az irányítást Jens Bühlertől, aki 2024 januárjától 2026 áprilisáig vezette a kecskeméti gyárat. Christian Dickert, aki gépészmérnök végzettségű a Mercedes‑Benz Manufacturing Hungary Kft. gyárigazgatói és ügyvezetőjeként tevékenykedik a továbbiakban.

Régóta tagja a vállalatnak
Fotó: Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.

15 éve a mercinél

A szakember 2011 óta dolgozik a Mercedes‑Benznél. Pályafutása során széles körű vezetői tapasztalatot szerzett a sindelfingeni és a brémai gyár különböző területein. Többek között a Mercedes Operations „Működési kiválóság és fenntarthatóság” területét vezette, valamint a sindelfingeni – például a Factory 56-ban készülő – felsőkategóriás modellek összeszereléséért felelős egységeket irányította.

A különböző járműtípusok sorozatgyártásában szerzett széles körű tapasztalatának, valamint a hatékony gyártási folyamatok iránti elkötelezettségének köszönhetően Dickerttől azt várják, hogy felkészülten érkezik az új szerepkörbe. 

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehetem a kecskeméti gyár vezetését, különös tekintettel annak egyre növekvő szerepére a Mercedes‑Benz globális gyártási hálózatában.

Örömmel tekintek az együttműködés elé a kecskeméti csapattal, valamint az előttünk álló új termékbevezetésekre – Made in Kecskemét” – nyilatkozta Christian Dickert, a kecskeméti Mercedes‑Benz gyár termelési vezetője és ügyvezetője.

 

 

 

 

