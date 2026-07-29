Váltás az élen: 25 éves tapasztalattal érkezik az új vezető ehhez a céghez

A Signal Iduna Csoport bejelentése szerint a magyarországi leányvállalat élén vezérigazgató-váltás történik – szól a cég közleménye.

2027. január 1-jétől – az MNB engedélyt feltételezve – a társaság vezetését Bogdánffy Péter veszi át. A jelenlegi elnök-vezérigazgató, Daniel Kempchen új szerepkörben folytatja pályafutását.

Utóbbi szakember a jövőben a Signal Iduna csoporton belül csatlakozik – szintén az Igazgatóság tagjaként –, a Deurag német jogvédelmi biztosítóhoz.

Kapcsolódó cikk Komoly igazolás az MBH-nál, ami egyben bővülést is jelent Nem csekély a tapasztalata az új vezetőnek.

Komoly eredmények

Daniel Kempchen elkötelezett és sikeres vezetői munkájának köszönhetően az elmúlt években a Sigal Iduna kiemelkedő eredményeket ért el a magyar piacon. A társaság profitabilitása jelentősen nőtt:

a díjbevétel évi 15 százalékkal emelkedett, amellyel

50 százalékkal sikerült növelni a piaci részesedését.

Az idei évben a díjbevétel várhatóan eléri majd a 85 milliárd forintot. A társaság az elmúlt években piacvezető termékmegoldásokkal, valamint határozott üzleti és értékesítési fókusszal differenciálta magát a versenytársaktól, elindította a SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelőt és az ahhoz kapcsolódó, igen sikeresen induló értékpapír- és TBSZ számla értékesítési szolgáltatást.

Bogdánffy Péter személyében egy rendkívül tapasztalt szakembert üdvözölhetünk, akivel sikeres stratégiánkat folytatva tovább szilárdíthatjuk piaci pozíciónkat – írták.

Az elnök-vezérigazgatói feladatokat átvevő dr. Bogdánffy Péter több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a biztosítási és pénzügyi szolgáltatási szektorban,

pályafutásának több mint másfél évtizedét vezető tisztségekben töltötte.