Váltás egy nagybank élén: Berta Adrienn vezeti az EXIM Magyarországot

Az EXIM közleményéből pedig az is kiderül: az üzleti vezérigazgató-helyettesi pozíciót Széll István veszi át, aki 2022 szeptembere óta az intézmény vállalatfinanszírozási igazgatója volt.

A nemzetgazdasági miniszter Dr. Berta Adrienntől elvárja, hogy vezetése mellett az EXIM a jövőben is a lehető legmagasabb minőségben segítse a hazai vállalkozások versenyképessebbé tételét és külpiaci terjeszkedését. Emellett a hazai kkv-k támogatása érdekében elvárja a Demján Sándor Programhoz tartozó EXIM-es programelemek gördülékeny és eredményes lebonyolítását – írja közleményében az NGM.

Dr. Berta Adrienn több éves vezetői, vállalati finanszírozási, vállalati jogi, valamint banki tapasztalattal rendelkező szakember. 2007-ben az MKK Magyar Követeléskezelő Zrt.-nél helyezkedett el menedzserként. 2009-től 2017-ig a CIB Banknál vállalati és kiskereskedelmi feladatokért felelős vezetőként dolgozott. 2017-től a Magyar Fejlesztési Banknál az Üzletirányítási Igazgatóság ügyvezető igazgatója volt. Ezt követően aktívan közreműködött a Start Garancia Zrt. megújításában és átszervezésében, valamint működésének stabilizálásában. 2022 óta az EXIM-nél betöltött pozíciója mellett a Start Garancia Zrt. igazgatóságának elnöke is. Dr. Berta Adrienn az EXIM Magyarország történetének első női vezérigazgatója.

A Nemzetgazdasági Minisztériun közleménye szerint Kisgergely Kornél 2022 júniusától irányította az EXIM Magyarországot, a nevéhez kötődik a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram levezénylése, amely összesen 1200 milliárd forinttal járult hozzá a magyar vállalatok fejlődéséhez és beruházásaik ösztönzéséhez. Vezetése alatt a bank három rekordvolumenű nemzetközi deviza-kötvénykibocsátást is lebonyolított, 2023-ban 1,25 milliárd dollár és 1 milliárd euró, 2024-ben pedig újabb 500 millió euró értékű tranzakció valósult meg. Nagy Márton köszönetét fejezte ki Kisgergely Kornélnak az elmúlt évek elhivatott munkájáért és hasonló sikereket kívánt neki államtitkári feladatai ellátásához.

