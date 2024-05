Bankot robbantott Orbán Viktorék kedvenc őrző-védő cége

Folytatta a csak a Covid-világjárvány által óhatatlanul megtört lendületét a Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. A megannyi kormányzati megbízása miatt nemes egyszerűséggel csak a Fidesz kedvenc (vagy más szóval: házi) őrző-védő – vagy ahogy a hivatalos papírokban a főtevékenysége szerepel: személybiztonsági – cégeként elkönyvelt társaság immár harmadik éve döntögeti a rekordokat.

Az előző évihez képest 2021-ben 80 százalékkal magasabb árbevétel elérése után ugyan 2022-ben „csak” 28 százalékos növekedést ért el, 2023-ban azonban sikerült erre rátennie egy lapáttal. A közel 23,8 milliárd forintos nettó árbevétele több mint 31 százalékkal haladta meg a tavalyelőttit.

Továbbra is az objektumvédelemből folyik be a legtöbb a céghez, ez tavaly 14,6 milliárdot hozott a Valton-Sec konyhájára, 4 milliárddal többet a 2022-esnél. De a rendezvénybiztosítás 2023-as 6,3 milliárdos forgalma is lekörözte a tavalyelőtti csaknem 4,2 milliárdos értéket. Csupán az egyéb biztonsági tevékenység mellett szerepel mínusz, de az is csak azért, mert az összárbevételen belüli – vélhetően tudatos – átrendeződés hatására annak 2022-ben még 1,7 milliárdos forgalma 2023-ban lement 1 milliárdra.

Az árbevétele döntő része Magyarországról származott a cégnek. Az már csak apró érdekességnek tekinthető, hogy a Valton-Sec elenyésző szolgáltatásexportjából az ázsiai megrendeléseinek értéke 2023-ban a 2022-es kevesebb mint felére esett, 134,4 milliósról 53,7 millió forintosra, miközben a tavalyi beszámolóban feltűnt egy mikronnyinak tekinthető, 46 ezres tétel. Ezen külföldi megrendelések mibenléte az éves beszámoló kiegészítő mellékletéből nem derül ki, de ha tippelni kell, akkor az egyik kormányzati, fideszes potentát utazásához köthető (bár a 46 ezer forintos „aprópénz” így is furcsa).

A Valton-Sec érdekeltségeinek köre 2023-ban tovább hízott. A múlt év végén kettővel több, így már egy híján tucatnyi vállalkozásban volt részesedése, miután mindkét új szerzeményben, a Jet Estate Kft.-ben és s Jet Solutions Kft.-ben 24-24 százalékos üzletrészt szerzett. Utóbbi – mint arról lapunk elsőként beszámolt – az elérhető információk szerint 9 darab üzleti repülőgéppel rendelkezik.

A Valton-Sec adózott nyeresége minden addigit meghaladó mértékben nőtt egy év alatt. Egész pontosan a cég 2023-ban közel 1 milliárddal több, 2,8 milliárd forintos profitot zsebelt be, mint 2022-ben – ez több mint 50 százalékos növekmény.

Hogy ebből kivesznek-e osztalékot és ha igen, akkor mennyit a tulajdonosok, azt az egy évvel korábbiakhoz hasonlóan ezúttal sem kötik a kívülállók orrára. Az adózott eredményt és a mérlegfőösszeget elfogadó április 24-ei éves közgyűlésről készült taggyűlési jegyzőkönyv végén mindössze annyi szerepel, hogy

„Az osztalékról ugyanezen a napon a 2/2023 sorszámú határozatban dönt a taggyűlés.”

Mindenesetre a 2023-as számokból annyi kiolvasható, hogy a cég tavaly eredménytartaléka tavaly 1,32 milliárd forinttal csökkent – ennyit vehettek ki a tulajdonosok osztalékként. Legkésőbb egy év múlva ilyenkor tudhatjuk tehát meg, hogy most mennyit.

De a társaságban 2023-ban végbement tulajdonosi változások indokoltságára sincs válasz. Nevezetesen, hogy mi szükség volt arra, a tavalyi év elejéig még 89 százalékban tulajdonos Varga Lajos eladja pakettjét a Mészáros Lőrinc jogászcsapata által gründolt Prime Multi Zrt.-nek, majd azt egy az egyben visszavegye. Talán majd egyszer erre is fény derül. Jobb híján így a másik, 11 százalékos részvényes kiléte a biztos, ő nem más, mint Bessenyei István, a Rogán-Gaál Cecília barát köréhez tartozó Sarka Kata férje.

