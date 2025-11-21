Változás a 4iG-nél: lemond az egyik igazgatósági tag

Változik a 4iG Nyrt. igazgatóságának összetétele: Pedro Vargas Santos David 2025. november 21. napjával leköszönt a testületben betöltött tisztségéről – írja a vállalat az Mfornak küldött közleményében. A vezető tisztségviselő a jövőben nemzetközi befektetéseire és ezekhez kapcsolódó megnövekedett feladataira összpontosít. A 4iG december 17-én tartja rendkívüli közgyűlését, ahol a részvényesek többek között új vezető tisztségviselő megválasztásáról döntenek.

Pedro Vargas Santos David 2021 óta tagja a 4iG Nyrt. igazgatóságának. Az elmúlt négy évben aktívan támogatta a cégcsoport fejlődését, fontos szerepet játszott a 4iG Csoport átfogó növekedési stratégiájának megvalósításában és nemzetközi terjeszkedésében.

„A 4iG Csoport igazgatóságának nevében is szeretném kifejezni köszönetemet Pedro Vargas Santos David többéves elkötelezett munkájáért és támogatásáért. Sok sikert kívánunk további feladataihoz és üzleti céljainak eléréséhez” – mondta Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnöke.