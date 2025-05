Változás a Danone magyarországi vezetésében

2025. májusától Csaplovics Péter tölti be a Danone magyarországi értékesítési igazgatói pozícióját – közölte a vállalat szerkesztőségünkkel. Mint írták, az újonnan kivezetett vezető 22 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik az FMCG és a speciális táplálás területeken. A Danone-hoz 2010-ben csatlakozott, számos vezetői pozíciót töltött be azóta, többek között a magyarországi, cseh és szlovákiai és közép-kelet-európai értékesítés terén, valamint a hazai egészségügyi divízió vezetőjeként.

