Változás a Henkel Magyarország Kft. igazgatóságában

A szakember vállalaton belül kezdetben a teljes hazai Henkel Adhesive Technologies üzletág stratégiai HR támogatásáért felelt, beleértve a Henkel környei ragasztógyár és az európai Adhesive Operations központ (AOHUB) budapesti csapatait is. Ezen kívül egy európai Diversity, Equity & Inclusion projektet koordinált. 2023-tól a Henkel Consumer Brands helyi üzletág szervezetfejlesztési folyamatainak megvalósítását segítette. Aczél Nóra irányításával a Henkel Magyarországnál továbbra is nagy szerepet kap a Henkel Accelerate Cultural Transformation (ACT) kezdeményezés, amely elősegíti a mélyebb párbeszédet és a csapatok közötti szorosabb kapcsolódást. Emellett hangsúlyt kap a Henkel Magyarország tavaly kiérdemelt beneFit Prize „leggondoskodóbb munkáltató” díj mögött meghúzódó juttatási csomagok továbbfejlesztése.

A Henkel Magyarország Kft. felsővezetésében idén tavasszal két személyi változásra került sor: március 1-jétől Aczél Nóra tölti be a HR-vezetői pozíciót, április 1-jétől pedig Maurizio Salvaggio vette át a Henkel Consumer Brands üzletág vezetését.

