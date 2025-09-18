Változás az eMAG felsővezetésében

Az eMAG közleméyne szerint Polgári Balázs irányítása alatt az eMAG Magyarország tovább erősíti a piactér modelljét, az erre való átállás Daradics Kinga vezetése alatt indult el, támogatva a magyar eladók növekedését és fejlesztve a vásárlói élményt. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink és eladóink számára, valamint javítsuk jelenlétünket a kulcsfontosságú területeken.

Polgár Balázs az új magyarországi országmenedzser

Fotó: eMAG

Polgári Balázs 2017-ben csatlakozott az eMAG-hoz, és 2024 márciusa óta vezeti a Marketplace üzletágat Magyarországon igazgatóként. Korábban az Ügyfélszolgálati és Piactámogatási csapatokat irányította, és stratégiai platformprojektekben is részt vett, ami teljes rálátást biztosított számára a vállalat működésére mind az ügyfelek, mind az eladók oldaláról. Szakértelme az eladói ökoszisztéma és a piactér modell megerősítésében rejlik, beleértve a határokon átívelő kereskedelmet Magyarország, Románia és Bulgária között is.

Daradics Kinga a Forbes.hu megkeresésére azt írta: