Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Vállalatok eMAG Karrier

Változás az eMAG felsővezetésében

mfor.hu

Októbertől Polgári Balázst nevezték ki az eMAG Magyarország országigazgatójának. Elődje, Daradics Kinga új szakmai kihívásokat vállal az eMAG-on kívül.

Az eMAG közleméyne szerint Polgári Balázs irányítása alatt az eMAG Magyarország tovább erősíti a piactér modelljét, az erre való átállás Daradics Kinga vezetése alatt indult el, támogatva a magyar eladók növekedését és fejlesztve a vásárlói élményt. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy értéket teremtsünk ügyfeleink és eladóink számára, valamint javítsuk jelenlétünket a kulcsfontosságú területeken.

Polgár Balázs az új magyarországi országmenedzser
Polgár Balázs az új magyarországi országmenedzser
Fotó: eMAG

Polgári Balázs 2017-ben csatlakozott az eMAG-hoz, és 2024 márciusa óta vezeti a Marketplace üzletágat Magyarországon igazgatóként. Korábban az Ügyfélszolgálati és Piactámogatási csapatokat irányította, és stratégiai platformprojektekben is részt vett, ami teljes rálátást biztosított számára a vállalat működésére mind az ügyfelek, mind az eladók oldaláról. Szakértelme az eladói ökoszisztéma és a piactér modell megerősítésében rejlik, beleértve a határokon átívelő kereskedelmet Magyarország, Románia és Bulgária között is.

Daradics Kinga a Forbes.hu megkeresésére azt írta:

„hihetetlen utazás volt ez, tele átalakulással, mesterséges intelligenciával, az e-kereskedelem legjavával és erős piactéri fókusszal. (...) Több mint nyolcéves Emag Magyarország-tapasztalattal érkezik, meggyőződésem, hogy nála jó kezekben lesz a folytatás.”

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egy koreai cég miatt újra áll a bál Maglódon

Egy koreai cég miatt újra áll a bál Maglódon

A Pest megyei városban évi 12 ezer tonna akkugyári műanyaghulladékot akarnak feldolgozni.

17 milliárd – alaposan bevásárolnak Jellinek Dánielék Spanyolországban

17 milliárd – alaposan bevásárolnak Jellinek Dánielék Spanyolországban

524 ingatlan.

Eldugult vécék miatt került gondba az SK komáromi akkugyára

Eldugult vécék miatt került gondba az SK komáromi akkugyára

Szeptember 12-én pénteken nem vették fel a munkát a takarítók az SK komáromi akkugyárában, és a következő napokon sem jelentek meg, a gyárat, és annak vécéit így több napon keresztül senki nem takarította – tudta meg a Telex a cég dolgozóitól.

Magyarkút-Verőce vasúti megállóhely

Büntetőeljárásban keresik a felelőst a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében

Húsz ember utazott péntek reggel azon a Vácról Balassagyarmatra tartó S750-es vonaton, amelynek több kocsija is kisiklott a Verőce melletti megállónál.

Közel 500 millió forintot költött az állam rezsivédelemre fél év alatt

Az év első felében 484 milliárd forintjába került az államnak, hogy a magyar lakossági átlagfogyasztók támogatott és nem piaci áron jutnak hozzá a háztartási energiához.

Megvan az évtizedek után távozó magyar topmenedzser utódja

A Shell Hungary bejelentése szerint 2025. október 1-jétől Marik Gyula tölti be a vállalat igazgatósági elnöki tisztségét, már meglévő régiós beszerzési vezetői pozíciója mellett. Marik Gyula Istenesné Solti Andreát váltja, aki több mint 32 év után távozik az energiavállalattól.

Újít a One: az AI hamarabb tudja, hogy baj lesz a hálózattal, mint a felhasználó

Újít a One: az AI hamarabb tudja, hogy baj lesz a hálózattal, mint a felhasználó

A 4iG Csoport kiterjesztette stratégiai együttműködését az Elisa Polystarral, amelynek keretében új, mesterséges intelligencia használatának lehetőségét megteremtő, hálózati szolgáltatásfelügyeleti rendszert vezetnek be a One Magyarországnál.

A Roszatom szűkszavúan reagált az Európai Bíróság döntésére

A Roszatom szűkszavúan reagált az Európai Bíróság döntésére

A paksi atomerőmű bővítési projektjének orosz fővállalkozója is megszólalt a már folyó munkálatokkal kapcsolatban.

A diákok képességeit fejlezsthetik a 4iG Alapítvány által biztosított eszközökkel

220 ingyen laptopra pályázhatnak az iskolák

A közoktatásban résztvevő gyerekek és pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztését célozza a 4iG Alapítvány Digitális Esély Programja, amelyre 2025. szeptember 30-ig várják a pályázatokat.

Szijjártó Péter üzent Paks II.-ről: ne bontsanak pezsgőt az ellendrukkerek!

Szijjártó Péter üzent Paks II.-ről: ne bontsanak pezsgőt az ellendrukkerek!

A külügyminiszter reagált az Európai Bíróság ítéletére.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168