Változik a One mobilszolgáltató tulajdonosi szerkezete

Kapcsolódó cikk Az űriparban is előrébb lépne a 4iG A cég elnöke amerikai tárgyalásokat folytatott.

A 4iG Nyrt. („4iG”) ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 4iG leányvállalata a 4iG Távközlési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság („4iG Távközlési Holding”) és a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság („Corvinus”) 2025. május 15. napján részvény adásvételi szerződést írtak alá a Corvinus tulajdonában álló One Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság („One”) és a V-Hálózat Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság („V-Hálózat”) (külön-külön) 29,4982 százalékos részvénycsomagjának 4iG Távközlési Holding általi megvásárlására – derül ki a cég lapunknak küldött közleményéből.

