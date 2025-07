Van baj a Wizz Airnél

Komoly kihívások a Wizz Airnél. A társaság tegnap reggel tette közzé negyedéves jelentését, a működési nyeresége csupán 27 millió euró volt a június 30-ig tartó három hónapban, ami jelentősen elmarad az elemzők által várt 87 millió eurós előrejelzéstől, és 38,3 százalékkal kevesebb az előző évi értéknél. A budapesti székhelyű fapados légitársaság június 30-án 41 repülőgépet tartott földön a GTF motorokkal kapcsolatos kötelező vizsgálatok miatt, és most már csak 2027-re várja a földön tartott flotta visszatérését – egy évvel később, mint korábban prognosztizálta.

Annak ellenére, hogy a pénzügyi eredmények csalódást keltőek, a légitársaság továbbra is fenntartja hosszú távú növekedési terveit. A Wizz Air azt várja, hogy a földön tartott flotta fokozatosan visszatér a szolgálatba, bár ez csak 2027-ben fejeződik be teljesen. A vállalat vezetése bízik abban, hogy a Pratt & Whitney-vel kötött kompenzációs megállapodás segít enyhíteni a pénzügyi hatásokat, miközben a légitársaság továbbra is elkötelezett az európai fapados piac vezető pozíciójának megőrzése mellett. A bevételek 13 százalékkal nőttek 1,428 milliárd euróra, miközben az utasszám 10,6 százalékkal emelkedett.

Kapcsolódó cikk Váratlan bejelentést tett a Wizz Air Viszatér kelet-európai gyökereihez.

Az üzemanyag nélküli egységköltségek (CASK) 14 százalékkal nőttek, ami elsősorban a karbantartási és értékcsökkenési költségek növekedésének tudható be. A GTF motorok karbantartási problémái továbbra is inflációs nyomást gyakorolnak a költségekre, miközben az üzemanyagköltségek 14 százalékkal csökkentek. A Q2-re vonatkozó kilátások szerint a kapacitás (ASK) nagy egyjegyű számjegyekkel nő, míg a RASK változatlan marad a Tel Aviv műveletek csökkentése és a fogyasztói árellenállás miatt. A vezetőség biztos abban, hogy az F27-ben javul a költségkép a flotta kilépésének időzítése, a földön tartott repülőgépek arányának csökkenése és a második növekedési év hatásai révén.

(Equilor)