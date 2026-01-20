Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

„A bizonytalanság a legdrágább építőanyag”

„ Az nem normális, ami most itt van. Ezen változtatni kellett. Mi a modern technológia segítségével igyekszünk megoldást nyújtani hétköznapi problémákra. Küldetésünk van, hogy mindenkinek lehessen korszerű, modern otthona Magyarországon, Európában.

És ez ne tartson évekig.” – kezdi a beszélgetést mosolyogva.

Mi a legnagyobb probléma ma egy építkezésnél?

A kiszámíthatatlanság és a szakemberhiány. Az emberekbe beleivódott, hogy a házépítés nehéz és stresszes folyamat. Pedig nem az. Egyszerű ipari művelet – gyártás.

A bizonytalanság mindig pénzbe kerül: csúszás, pótmunka, idegeskedés. Mi ezt iktatjuk ki.

Hogyan?

Ugyanazzal a logikával, ahogy a világ legnagyobb vállalatai működnek: standardizálással, előregyártással, kontrollal. Gyárban készülő szerkezetekek alkalmazunk, a költségek fixek és kiszámíthatóak, a kivitelezési időt röviden tartjuk. Nincs meglepetés, csak kiszámíthatóság van – és ez ma luxusnak számít.

Ha meg kellene határozni konkrét számokat a kulcsrakész generálkivitelezés területén, egy családi ház építésére, akkor mit mondhatunk? Mennyibe kerül ma valójában egy ház?

Ha leegyszerűsítjük a képletet, azt mondhatjuk: egy szerkezetkész családi ház négyzetméterenként 280–380 ezer forintba kerül. Egy fűtéskész ház esetében 430–480 ezer forintos négyzetméterárral számolhatunk, míg egy kulcsrakész ház esetében 520–590 ezer forint az irányadó átlagos kivitelezési négyzetméterár.

Ezek valós projektek árai. Nem katalógusba szánt árak, és nem „akciós árak”.

Ezt drágának vagy olcsónak nevezhetjük?

Attól függ, mihez viszonyítunk. Egy jó telken épített ház az elkészülés pillanatában többet ér, mint ha csak összeadnánk a telek árát és a kivitelezés költségeit. Ez ma a legfontosabb mindenkinek.

Miért előregyártott betonnal dolgozik a Prefab?

Mert hibamentesen gyártható, gyorsan építhető, és értékálló. A Liapor falpanel és kéregpaneles megoldás jó hőszigetelő, statikailag brutálisan stabil. Nem az a cél, hogy a gyorsan változó trendekre felüljünk, hanem az, hogy 50–100 évre kínáljunk megoldásokat. A divat jön-megy, ez már csak ilyen – a fizika azonban változatlan marad. Ezek az otthonok nemcsak ma komfortosak, hanem évtizedek múlva is értéket képviselnek – alacsony fenntartási költséggel.

Mi a Prefab filozófiájának lényege?

Az a legfontosabb szempont, hogy az ügyfeleink nyugodtak legyenek. Egy építkezés óriási elhatározást jelent: ha egy család vagy egy befektető belevág, akkor első sorban biztonságot, átláthatóságot és örömöt szeretne.

Mi pedig pontosan ezt adjuk: kiszámítható folyamatot, pontos költségeket, gyors megvalósítást.

Miért működik ez ennyire jól?

Mert bár ipari fegyelemmel dolgozunk, de emberi célokért. A gyárban előregyártott szerkezetekkel időt nyerünk, a minőségen pedig nem kell kompromisszumot kötni. Ez felszabadító érzés mindenkinek.

Az Otthon Start program hogyan befolyásolja az ügyfelek lehetőségeit?

A kamattámogatott hitel olyan, mint egy hátszél. Nem kötelező kihasználni, de ostobaság lenne nem figyelembe venni a lehetőséget. Úgy teremthetünk egy értékálló eszközt, hogy közben az infláció szintje alatt van a kamat. Ez nem trükk – ez puszta matematika. A kedvező, államilag támogatott hitelprogramok, a jól megválasztott finanszírozás lehetőséget ad arra, hogy az emberek hamarabb lépjenek egyet a vágyott céljaik felé, miközben egy stabil, értékálló ingatlanba fektetnek.

Egy befektető szemével: a legnagyobb meglepetés, hogy nincs meglepetés

Miért vágott bele a projektbe? – kérdezzük az egyik ügyfelet, aki tavaly a Prefabot bízta meg Budakeszin egy ingatlan építésével, de nem azért, hogy aztán beköltözhessen, hanem befektetési céllal: a kész házat ugyanis kiadásra szánta.

„124 négyzetmétert építtettem a budai agglomerációban. Ez egy négy szobás, nappalis házat jelent. A telek ára 40 millió forint volt, az építés költségei körülbelül 70 millió forintra rúgtak. Ehhez még hozzájött a közművekhez kapcsolódó költség, egyéb kiadások – összesen nagyjából 120 millió forint lett a projekt összes költsége. A házat az elkészülése után 145 millióra értékelték. Az első valódi nyereség így nem a kiadást követően kapott bérleti díj volt, hanem a megteremtett érték. Az ingatlan jelenleg havi 650 ezer forintért van kiadva, az ára pedig folyamatosan emelkedik” – mondta el a Prefab ügyele.

Arra a kérdésre, hogy a kivitelezés során mi volt a legnagyobb meglepetés, az ügyfél azt válaszolta:

„Az, hogy nem volt meglepetés. Gyakorlatilag pont akkor lett kész és pont annyiba került, mint azt előzetesen ígérték. Egy befektetőnek ez aranyat ér.”

