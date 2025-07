Váratlan bejelentést tett a Wizz Air

A magyar alapítású diszkont légitársaság hat éve nyitott bázist az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, abban bízva, hogy a Közel-Kelet lesz a következő nagy növekedési motorja. Az elmúlt hónapokban azonban a régióban egyre gyakoribb légtérzárások és bizonytalan biztonsági helyzet miatt a társaság hétfőn bejelentette: szeptemberben leállítja az Abu Dhabiból induló helyi járatait – foglalja össze a Reuters.

Váradi József vezérigazgató szerint a régi piacok ígéretesek

Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt

A Wizz részvényei 2,6 százalékkal emelkedtek a londoni tőzsdén a bejelentés után. Az árfolyam azonban így is körülbelül 62 százalékkal alacsonyabb, mint két évvel ezelőtt, részben a Pratt & Whitney GTF típusú hajtóműveinek technikai hibái miatt, amelyek több repülőgép ideiglenes leállítását tették szükségessé.

Kapcsolódó cikk Rossz híreket kapott a Wizz Air Leminősítés.

A légitársaság a következő öt évben 280 új repülőgépet vár az Airbustól, ezek túlnyomó többségét a régióban tervezi üzembe állítani. A vállalat jelenlegi üzleti tevékenységének körülbelül kétharmada Kelet-Közép-Európához kötődik, míg Nagy-Britannia, Olaszország és Ausztria együttesen is kevesebb mint 30 százalékot tesznek ki. Abu Dhabi aránya mindössze 5 százalék körüli.

Kapcsolódó cikk A Wizz Air hamarabb indítja újra járatait Budapest és Tel-Aviv között Újraindulnak az izraeli járatok.

A vezérigazgató ugyanakkor már a jelenlegi feszültségek kiéleződése előtt is jelezte, hogy Abu Dhabi nem bizonyult ideális működési terepnek egy fapados modell számára. A szélsőségesen forró és poros környezetben a hajtóművek gyorsabban kopnak, ami rontja az üzemi hatékonyságot. Emellett a társaság nem kapta meg azokat az indiai és pakisztáni piaci jogosultságokat sem, amelyeket a bázis megnyitásakor ígértek, így a tervezett terjeszkedés elakadt.

A Wizz korábban közös vállalkozást működtetett az Abu Dhabi Developmental Holdinggal (ADQ), amely szintén kiszáll a projektből. A társaság szeptemberben végleg leállítja az Egyesült Arab Emírségekből induló menetrend szerinti járatait.

Wizz Air Holdings PLC (“Wizz Air”) today announces a strategic realignment that reinforces the Company’s core strength and focus in Central and Eastern Europe and select Western European markets. This decision follows a comprehensive reassessment of market dynamics, operational… pic.twitter.com/KHYIvyIaWJ