Váratlan döntést hozott a Revolut Magyarországon

Váratlan értesítést kaptak a magyar Revolut-felhasználók: a vállalat arról tájékoztatta őket egy hivatalos levélben, hogy a szabályozási környezet változása miatt teljesen beszüntetik a kriptovaluta-szolgáltatást Magyarországon – írja a Revb fintech blog.

A bejelentés különösen meglepő volt azután, hogy december 6-tól ismét lehetőség nyílt eladni a bent ragadt tokeneket a Revolut, és a Revolut X tőzsde platformján. Ugyanakkor újabb kripto eszközöket továbbra sem lehetett már megvásárolni.

Az érintettek előtt álló legfontosabb határidő december 18-ra esik. Eddig lehet ugyanis a kriptoegyenlegről rendelkezni: el lehet adni és pénzre váltani a meglévő befektetéseket, vagy a támogatott eszközöket át lehet utalni egy külső pénztárcába.

Aki december 18-ig nem rendelkezik a kriptovalutájáról, annak az egyenlegét a Revolut automatikusan jóváírja az akkori piaci áron, és lezárja a Kripto-számlát. Már most sem lehet ugyanakkor új kriptót venni, kriptót szerezni tanfolyamok kitöltésével vagy kriptót utalni a Revolut-számlára. A lekötésre külön határidő vonatkozik: a lekötött egyenlegeket 2025. december 10-én a Revolut automatikusan megszünteti.

Megmarad ugyanakkor a Bitcoin ETP és Ethereum ETP vásárlási lehetősége, ez az új szabályozásokkal is mehet tovább a Lightyearen, nem szükséges hozzá MiCA licenc.

A kriptózás megszűnik a Revoluton keresztül, bankfiók viszont létesül Magyarországon

A Revolut még július elején fagyasztotta be Magyarországon a kripto szolgáltatásokat, miután életbe lépett egy új szabályozás, amely külön engedélyhez kötötte a kripto kereskedést. Pár nappal később lehetőség volt külső tárcára küldeni azokat a kripto eszközöket, amelyek esetében ez korábban is elérhető volt. Azonban a többi kisebb token esetében maradt a teljes lezárás.

Októberben a Revolut megkapta a MiCA-engedélyt a ciprusi CySEC-től, így vált lehetővé az európai uniós szabályoknak megfelelően mind a 30 EEA-országban (Európai Gazdasági Térség) újraindítani a kriptobizniszt, ugyanakkor Magyarországon ez lezárással járt.

Viszonylag friss hír az is, hogy hamarosan akár a munkabérüket is hazai számlára kaphatják a Revolut magyarországi ügyfelei. A londoni székhelyű neobank október 23-án minden szükséges engedélyt megkapott ahhoz, hogy elindíthassa magyarországi bankfiókját. Ez jó hír a közel kétmillió magyar Revolut-ügyfél számára.

