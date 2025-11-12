1p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Vállalatok Autópiac, járműipar BYD

Váratlan fölénybe került a BYD Magyarországon

mfor.hu

A céges e-autó programban a legnépszerűbb.

A BYD típusaiból már több mint kétezer megvásárlásához igényeltek támogatást a pályázó cégek – közölte Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A második helyezett Tesla szinte napra pontosan ugyanakkor lépte túl az 1500, a harmadik Hyundai pedig a 700 darabot. A két éllovas kínálatából származik a program segítségével beszerezni kívánt összes elektromos autó több mint harmada.

A gazdasági társaságok járművenként akár 4 millió, foglalkoztatottjaik számától függően legfeljebb 64 millió forint támogatást kaphatnak flottáik zöldítéséhez. Mostanáig mintegy 7200 vállalkozásnak ítéltek meg 31,6 milliárd forint támogatást. Több mint ötezer cégnek ki is fizettek 22 milliárd forintot – összegezte az EM.

 

Sokkolta az Erstét a bankadó emelése

Sokkolta az Erstét a bankadó emelése

A tavalyihoz hasonlóan sikerült az Erste Bank első kilenc hónapja Magyarországon, de a jövő évi terveket újra kell írnia a hitelintézetnek.

A Telekom folytonos üzletmenetet garantál üzleti ügyfeleinek

A Telekom folytonos üzletmenetet garantál üzleti ügyfeleinek

Instant megoldásokkal biztosítják az üzletmenet folyamatosságát a Telekom Üzleti Net Nonstop csomagjai a vállalkozások számára, még szélsőséges körülmények között is.

Ezzel kezdődhet a ferihegyi reptéri út építése

Ezzel kezdődhet a ferihegyi reptéri út építése

Megjelent a közbeszerzés a budapesti Liszt Ferenc repülőtér környéki bontási munkákra, amelyek valószínűleg a légikikötőhöz vezető út építéséhez szükségesek.

12 milliárdot kap az MVM hálózatfejlesztésre

12 milliárdot kap az MVM hálózatfejlesztésre

Az uniótól és a kormánytól.

Opten: nagy generációváltás történik a magyar vállalkozásokban

A rendszerváltás után alapított cégek alapítói tömegesen adják át a helyüket: az X generáció stabil, de már visszavonulóban van, az Y pedig átvette a kezdeményezést. Az új alapítások közel felét már a 30–40-es korosztály indítja, miközben a Z generáció is belépett a vállalkozói térbe.

A 4iG műholdpálya-használati szerződést írt alá

A 4iG SDT a műholdpályához tartozó frekvenciaerőforrásokat is az Eutelsattól bérli majd, ezért a most megkötött szerződés kulcsfontosságú lépés a HUSAT műholdprogram megvalósításában.  

Már 5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a fix 3 százalékos hitelt

Már 5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a fix 3 százalékos hitelt

Soha nem látott roham indult az új, fix 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitelekért: a Széchenyi Kártya Program hét terméke esetén egyetlen hónap alatt több mint 5000 igénylés és 280 milliárd forintnyi hitelkérelem érkezett. A kedvezményes konstrukció újraindította a vállalati hitelezést, rekord szintre emelve a hitelkeresletet – írja a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)

Még vizsgálják az ajkai erőműben történt súlyos baleset körülményeit

Veolia: még vizsgálják a Bakonyi Erőműben történt baleset körülményeit.  

Mészáros Lőrinc nem foglalkozik Magyar Péterrel, és nem hisz a hatvanpusztai zebrákban

Mészáros Lőrinc nem foglalkozik Magyar Péterrel, és nem hisz a hatvanpusztai zebrákban

Hosszú interjút adott az Indexnek Mészáros Lőrinc, Magyarország leggazdagabb embere.

Megőrültek érte a vásárlók: ismét kapható a Lidlben a legendás Tisza cipő

A Lidl Magyarország és a Tisza Cipő legendás közös sneakere visszatér: a vásárlók érdeklődésének köszönhetően november 10-től egy héten át ismét előrendelhető lesz a különleges cipő. A limitált kiadású sneakert ezúttal is a Lidl Plus alkalmazáson keresztül lehet majd megrendelni.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

