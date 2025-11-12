Váratlan fölénybe került a BYD Magyarországon

A BYD típusaiból már több mint kétezer megvásárlásához igényeltek támogatást a pályázó cégek – közölte Facebook-oldalán az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A második helyezett Tesla szinte napra pontosan ugyanakkor lépte túl az 1500, a harmadik Hyundai pedig a 700 darabot. A két éllovas kínálatából származik a program segítségével beszerezni kívánt összes elektromos autó több mint harmada.

A gazdasági társaságok járművenként akár 4 millió, foglalkoztatottjaik számától függően legfeljebb 64 millió forint támogatást kaphatnak flottáik zöldítéséhez. Mostanáig mintegy 7200 vállalkozásnak ítéltek meg 31,6 milliárd forint támogatást. Több mint ötezer cégnek ki is fizettek 22 milliárd forintot – összegezte az EM.