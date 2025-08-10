2p
Vállalatok CATL

Váratlan lépésre szánta el magát az idehaza össztűz alatt lévő kínai akkumulátorgyár

A CATL leállította a termelést a világ egyik legfontosabb lítiumbányájában.

A kínai CATL legalább három hónapra felfüggesztette a termelést a Csöcsiang tartományban működő Jianxiawo lítiumbányában – számolt be a Bloomberg, névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva. Állítólag a döntésről már értesítették a közeli Jicsun város finomítóit. A felfüggesztésére azért került sor, mert a kínai kormány nem hosszabbította meg a bánya augusztus 9-én, szombaton lejárt lítiumkitermelési engedélyét. A CATL engedélyezési problémái és a termelés leállítása összefügghetnek a pekingi kormány ipari túltermelés elleni fellépésével és a bányászati tevékenység szigorúbb ellenőrzésével.

A döntés e a lépés hatással lehet a globális lítiumellátási láncra, mivel Kína a világ egyik legnagyobb lítiumtermelője és -feldolgozója, a szóban forgó bánya, a Jianxiawo pedig a világ kitermelt lítiumtermelésének mintegy három százalékát adja. Ugyanakkor, mivel a lítiumiparban több mint két éve túlkínálat érvényesül, a közgazdásági törvényszerűségek alapján egy jelentős bányászati kapacitás kiesése még kedvező is lehet a piac számára.

A lítiumtermékek árfolyama az utóbbi hetekben erősen ingadozott az azonnali, a határidős- és a részvénypiacokon. A ítium-karbonát határidős jegyzése júliusban a Kanton Futures Tőzsdén meghaladta a 80 ezer jüant (jelenlegi árfolyamon 11,1 ezer dollárt), amit a tőzsde a spekulációs kereskedés visszafogásával próbálta mérsékelni. A nyersanyag ára a múlt héten közel kilenc százalékkal ment fel, pénteken 75 ezer jüanon cserélt gazdát.

 

