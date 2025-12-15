1p
Vállalatok Bíróságok, perek, közjegyzők, cégjog Kis- és középvállalatok

Váratlan területen lehetnek büszkék a magyar cégek

mfor.hu

Szabadalmak terén jól állunk.

Egy nemzetközi rangsor szerint Magyarországon a világátlag felett nőtt a szabadalmi bejelentések száma – közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH).

A World Intellectual Property Indicators legfrissebb, 2024-es jelentése minden eddiginél több, majdnem 3,7 millió szabadalmi bejelentésről számol be, ez 4,9 százalékkal több a 2023-ashoz képest. A rangsort Kína, az Egyesült Államok, Japán és Dél-Korea vezeti.

Fotó: Depositphotos

Magyarországon éves összevetésben 17 százalékkal nőtt a szabadalmi bejelentések száma, ami a közlemény szerint a szellemi tőkébe vetett bizalom erősödését jelzi. Használatiminta-oltalomra 9 százalékkal érkezett több bejelentés belföldön, miközben a világátlag mindössze 0,3 százalék. Magyar szereplők számára 2024-ben majdnem 16 ezer osztályt tartalmazó védjegyet regisztráltak, ami szintén 44 százalékos emelkedés, és azt mutatja, hogy a belföldi vállalkozások egyre tudatosabban építik márkáikat – ismertette az SZTNH.

A technológiaorientált Magyarország egyre nagyobb érdeklődést mutat a jövőre felkészült platformok és a digitális készségek iránt

A magyarok egyre inkább támaszkodnak a különféle technológiai eszközökre és applikációkra legyen szó információszerzésről, innovatív munkaeszközökről vagy új üzleti lehetőségekről. Ez a fajta digitális kultúra rohamosan fejlődik az országban.

