Váratlan területen lehetnek büszkék a magyar cégek

Egy nemzetközi rangsor szerint Magyarországon a világátlag felett nőtt a szabadalmi bejelentések száma – közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH).

A World Intellectual Property Indicators legfrissebb, 2024-es jelentése minden eddiginél több, majdnem 3,7 millió szabadalmi bejelentésről számol be, ez 4,9 százalékkal több a 2023-ashoz képest. A rangsort Kína, az Egyesült Államok, Japán és Dél-Korea vezeti.

Szabadalmak terén lehet örülni

Magyarországon éves összevetésben 17 százalékkal nőtt a szabadalmi bejelentések száma, ami a közlemény szerint a szellemi tőkébe vetett bizalom erősödését jelzi. Használatiminta-oltalomra 9 százalékkal érkezett több bejelentés belföldön, miközben a világátlag mindössze 0,3 százalék. Magyar szereplők számára 2024-ben majdnem 16 ezer osztályt tartalmazó védjegyet regisztráltak, ami szintén 44 százalékos emelkedés, és azt mutatja, hogy a belföldi vállalkozások egyre tudatosabban építik márkáikat – ismertette az SZTNH.