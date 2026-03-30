Varga Juditék már jóval a választások előtt leadták a cégbeszámolójukat – meglepő eredménnyel

Bár számtalan cég kivárja az utolsó pillanatot, Varga Judit volt igazságügyminiszter és Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke azok közé tartozik, akik jóval a május 31-i határidő előtt már le is adták a tavalyi cégbeszámolójukat.

Az Opten nyilvános adatai szerint azonban még

2025-ben sem volt egy forint bevételük, csak veszteségük. Igaz, az sem túl nagy, de azért kétszer akkora, mint az indulás évében: az 1,4 millió forintos tavalyelőtti mínusz tavalyra már 3,2 millióra hízott.

2025-ben egyébként hasonló mértékben fektettek eszközökbe, mint 2024-ben (30,9 millió forintért), miközben hosszú lejáratú kötelezettségeik is 30,6 milliósra kúsztak fel.

Nemrég írtuk meg, hogy a 2024-ben alapított kis famíves cég tulajdonosainak, Varga Juditnak és Windisch Lászlónak vélhetően hosszú távú terveik vannak a kis céggel, hiszen a Picidae Famíves Kft.-nek 2025 szeptemberében új fióktelepe lett Solymáron, a vasútállomás melletti ipartelepen.

Varga Judit a vizsgadarabjával

Sőt további változás volt, hogy a famíves startup – mely főtevékenysége időközben „bútorgyártásra” módosult – 5 millió forintos törzstőkéjét szintén tavaly szeptemberben a tulajdonosok felemelték 8 637 000 forintra.

Ez nem is volt véletlen, beszámolójuk szerint Varga és Windisch „a tavalyi üzleti évben realizált veszteség fedezetére elégségesnek tartják a 2025. szeptember 15-én végrehajtott tőkeemelést, valamint a társaság folyamatos üzletmenetét biztosítva látják a tagok által nyújtott kölcsön mellett”.

Azt is írják, hogy az üzleti évet követően a termékelőállító tevékenységet a társaság megkezdte, mely feltételeit a tagok biztosítva látják, további intézkedést pedig nem tartanak szükségesnek, a társaság tőkehelyzetét kielégítőnek találják.

Windischnek 2020 óta van asztalos végzettsége, Varga azonban csak az igazságügyminiszteri posztjáról lemondva iratkozott be egy képzésre, majd tett asztalosvizsgát 2025-ben. Varga erről két évvel ezelőtt így beszélt: „Ha ez az egész őrület, ami itt most zajlik, engedi azt a szabad szellemi kapacitást nekem, hogy tudjak most már tényleg a fafajtákkal foglalkozni – mert a múlt héten kezdődött, és bő egy évig tart –, akkor fogok kapni, ha jól csinálom, egy középfokú szakmai képesítést. Szeretném komolyan venni ezt a dolgot.”

A bicskei pedofilbotrányt követő kegyelmi ügybe belebukott Varga a munkaerőpiacra visszatérve, 2024 szeptembere óta részmunkaidőben nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadóként dolgozik Vertán György cégénél, a Tigránál. Tavaly ősszel pedig csatlakozott a Nemzeti Mentál Pajzs Programhoz. A korábban Hal Melinda klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Collegium (MCC) Tanuláskutató Intézet kutatásvezetője által bemutatott programnak most a volt igazságügyi miniszter a gyermekjogi védnöke.

Az egyre keményebb, és célegyenesbe fordult választási kampány ellenére Varga utolsó Facebook-bejegyzése a „Hányinger” volt, amit az az interjú váltott ki belőle, amit Szily Nóra készített egykori férjével, a mára Orbán Viktor miniszterelnök kihívójává előlépett Magyar Péterrel.

Viszont ritkán jelenik meg nyilvánosan. Utoljára február elején tette meg, mégpedig a Magyar Péter ellenfelének választókerületében rendezett XII. kerületi Hegyvidéki Polgári Bálon, ami Steiner Attila Fidesz-jelölt és egyben energetikai államtitkár kampányeseménye volt.

Ez az időszak épp egybeesett azzal, amikor a Fidesz belengetett egy azóta sem látott videót, amelyben állítólag Magyar Péter intim helyzetben látható Vogel Evelinnel. Ekkor Szabó Tímea, a Párbeszéd politkusa nyílt levélben kérte Vargától (mint anya egy másik anyától), hogy állítsa le a Magyar Péter elleni „gyomorforgató” kampányt, már csak a három közös gyermekük miatt is. Hogy Varga tett-e ez ügyben lépéseket vagy sem, arról nincs információ, mindenesetre az állítólagos videó a mai napig nem vált nyilvánossá az ominózus radnaimark.hu oldalon.