Nagyot álmodott Varga Mihály

A gyorsfagyasztott zöldségek és gyümölcsök piacán mától Karcag lesz Európa központja - mondta a pénzügyminiszter Karcagon (ami nem mellesleg a szülőváros). Varga Mihálynak attól támadt ilyen víziója, hogy az AgroSprint Zrt. kapacitást bővít a városban. A cég új gyorsfagyasztó üzemet adott át Karcagon.

A magyar családok élelmiszerellátása nem függhet a külpiacoktól, az ország kitettségének csökkentését célozva a kormány kiemelten segíti új élelmiszeripari gyártókapacitások létrehozását - mondta Varga. Szerinte a mintegy 12 milliárd forintból megvalósult karcagi beruházás nem csupán a várost és a térséget, de a hazai ágazat egészét erősíti.

A most átadott beruházás eredményeként mára összesen 70 ezer tonna késztermék előállítására képes a vállalat, az új, 9500 négyzetméteres karcagi üzem 15 féle zöldség és gyümölcs feldolgozására alkalmas, technológiája automatizált. Ehhez 6000 négyzetméteren 20 ezer tonna mélyhűtő-kapacitást is létrehoztak. Mindemellett több kiszolgáló létesítményt, így egy új biológiai szennyvíztisztitó üzemet is építettek - jegyezte meg kitérve arra is, hogy a cég mára Európa legnagyobb fagyasztott csemegekukorica-előállító vállalatává nőtte ki magát, egyben megerősítette vezető pozícióját a hazai hűtőipari vállalkozások között.

A nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint az AgroSprint Zrt. tavaly 23,21 millárd forint nettó árbevételt ért el az előző évi 16,109 milliárd forint után. A társaság adózott eredménye 2022-ben 3,242 milliárd forint volt, míg egy évvel korábban 2,354 milliárd forint.

(MTI)