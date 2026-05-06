Csúcson a forint, visszatér a bizalom: mire számíthatnak a hazai befektetők? A változások a magyar tőzsdét is elérik?

Variál az Aldi, de minden egyszerűbb lesz, ígérik

Átalakítja üzleteit a népszerű fiszkontlánc az egész régióban.

Az Aldi hazai áruházainak kétharmada újul meg május közepéig, és a hatékonyabb működésből származó költségelőnyöket további árcsökkentésekre fordítják – tudatta a vállalat közleményben. A cégcsoport a lépéssel további egyszerűsítést ígér. Az új koncepciót számos tesztelés előzte meg, amely során Magyarországon is több ALDI-áruházat átalakítottak.

Az így szerzett tapasztalatok a globális koncepció részét képezik, amelyet minden országban bevezet a diszkontlánc. A modernizálás már elkezdődött, az ALDI svájci, olaszországi és szlovéniai üzleteinek nagy része már az új koncepció szerint működik.

„Diszkontláncként legfontosabb célunk, hogy megkérdőjelezhetetlenül a legolcsóbbak legyünk a piacon. Az üzletbelsők megújítása és a hozzájuk kapcsolódó egyszerűsített munkafolyamatok hatékonyabb működést tesznek lehetővé ... a megújult eladótérben átláthatóbb és logikusabb lesz a termékek elhelyezése, gyorsabb és olcsóbb lesz a bevásárlás, munkatársaink számára pedig egyszerűbbé válik az üzemeltetés” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

A magyarországi hálózat 188 üzlete közül 124 belső átépítése már május közepéig lezárul, további 22 egység pedig 2026 harmadik negyedévében újul meg. Az eladótérben egy helyre kerülnek az összetartozó termékek: az üzletbe érkező vásárlókat már a bejáratnál friss zöldség-gyümölcs, virág fogadja. A napi bevásárláshoz szükséges alapélelmiszerek az első sorokban lesznek elhelyezve. 

Reagált a Mészáros Csoport az egyik cégük telephelyén mért súlyos szennyezésre

A Greenpeace kedden a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. telephelye melletti patak vizéből mutatott ki mérgező anyagokat.

Menekül a Nissan? Csúnya intézkedésről szólnak a hírek

Súlyos lépésekre szánta el magát a japán gyártó, még a kínaiakat is bevonhatják.

Megvan, hol vállal munkát az Index távozó főszerkesztője

Az Indextől távozó főszerkesztő, Fekete-Szalóky Zoltán a TV2-nél lesz Vaszily Miklós tanácsadója – hangzott el a Digital-Media Hungary konferencián a Media1 tudósítása szerint.

Hűtlen kezelés és versenykorlátozás: nyomozás indult Mészáros Lőrinc autós cégével szemben

Hűtlen kezelés és versenyt korlátozó megállapodás büntette miatt folytat nyomozást a rendőrség Mészáros Lőrinc autós cégével, a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-val szemben.

Hernádi Zsolték dörzsölhetik a tenyerüket, hamarosan a szerb NIS tulajdonosai lehetnek

Jól haladnak a tárgyalások a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz többségi tulajdonosa és a Mol magyar olajipari vállalat között. A megbeszélések május 16. körül lezárulhatnak – jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter kedden.

A Balásy-cégek is menthetik a vagyont, a rendőrség nyomoz

Kedd délután közleményt adott ki a rendőrség arról, hogy Balásy Gyula cégei is érintettek az úgynevezett vagyonkimenekítéssel kapcsolatosan indult eljárásban.

A szakmai szervezetek szerint nem igaz, hogy valós verseny zajlott volna az Orbán-rendszer alatt a reklám- és médiapiacon

A Magyar Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) és a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) a Kontroll május 4-i műsorában elhangzott Balásy-interjú kapcsán fejtette ki véleményét. Szerintük a Balásy Gyula által megfogalmazott állítások és a bemutatott működési kép több ponton sem tükrözi a kommunikációs iparág valós működését.

Az egyenlő bérek kérdésével is azonnal foglalkoznia kell majd a Tiszának

A bértranszparenciáról szóló uniós irányelv hazai jogrendbe való átültetésének folyamata az országgyűlési választások, illetve az ezt követő átmeneti időszak miatt időlegesen megrekedt: immár biztossá vált, hogy a 2026. június 7-i implementációs határidőre nem születik meg a végleges magyar szabályozás. A EY és Trenkwalder közös közleményben arra ösztönzi a hazai cégeket, hogy a bevezetés időpontjától függetlenül kezdjék meg a bértranszparencia-alapelvek mielőbbi alkalmazását.

Jászai Gellért az Egyesült Államokban tárgyalt

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója washingtoni tárgyalásain a magyar-amerikai kapcsolatok további mélyítéséről folytatott egyeztetéseket, kiemelt hangsúllyal a vállalatcsoport által korábban megkezdett űripari és védelmi együttműködésekre.

Nem jöhet több vendégmunkás? Reagált a munkaerőkölcsönző

A Tisza-kormány eddigi kommunikációja alapján 2026. június 1-jétől a vendégmunkások részére kiadandó engedélyek rendszere átmenetileg felfüggesztésre kerülhet. Ezzel egy időben a vonatkozó szabályozás felülvizsgálata is megkezdődhet. A témában a közelmúltban érkezett részvényesi megkeresésekre reagált közleményben a munkaerőkölcsönzéssel foglalkozó, BÉT-en jegyzett Pensum.

