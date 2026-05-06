Variál az Aldi, de minden egyszerűbb lesz, ígérik

Az Aldi hazai áruházainak kétharmada újul meg május közepéig, és a hatékonyabb működésből származó költségelőnyöket további árcsökkentésekre fordítják – tudatta a vállalat közleményben. A cégcsoport a lépéssel további egyszerűsítést ígér. Az új koncepciót számos tesztelés előzte meg, amely során Magyarországon is több ALDI-áruházat átalakítottak.

Az így szerzett tapasztalatok a globális koncepció részét képezik, amelyet minden országban bevezet a diszkontlánc. A modernizálás már elkezdődött, az ALDI svájci, olaszországi és szlovéniai üzleteinek nagy része már az új koncepció szerint működik.

„Diszkontláncként legfontosabb célunk, hogy megkérdőjelezhetetlenül a legolcsóbbak legyünk a piacon. Az üzletbelsők megújítása és a hozzájuk kapcsolódó egyszerűsített munkafolyamatok hatékonyabb működést tesznek lehetővé ... a megújult eladótérben átláthatóbb és logikusabb lesz a termékek elhelyezése, gyorsabb és olcsóbb lesz a bevásárlás, munkatársaink számára pedig egyszerűbbé válik az üzemeltetés” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

A magyarországi hálózat 188 üzlete közül 124 belső átépítése már május közepéig lezárul, további 22 egység pedig 2026 harmadik negyedévében újul meg. Az eladótérben egy helyre kerülnek az összetartozó termékek: az üzletbe érkező vásárlókat már a bejáratnál friss zöldség-gyümölcs, virág fogadja. A napi bevásárláshoz szükséges alapélelmiszerek az első sorokban lesznek elhelyezve.