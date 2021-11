Várkonyi Andrea beült a TV2 igazgatóságába

Az egyik hazai nagybanknál köthet ki végül a Sberbank

Első körben ugyan egy szerb üzletember vehette meg az eladósorba került hitelintézetet, a hazai bankárberkekből származó információink szerint szinte biztosra vehető, hogy a Magyarországról kivonuló oroszok érdekeltsége egy már most is itt lévő banknál köthet ki. A legtöbbször a Raiffeisen neve hangzik el potenciális vevőként, de arról is hallani, hogy a Sberbank az egyelőre három hitelintézetből – a Budapest Bankból, az MKB-ból és a Takarékbankból – formálódó óriásbankhoz kerül.