Várkonyi Andrea brutális osztaléknak örülhetett – átlépte az álomhatárt

Szombat délben tette közzé beszámolóját a Whitedog Media Kft., Várkonyi Andrea elsősorban műsorgyártással és reklámügynöki munkával foglalkozó vállalkozása. Az évről évre jól teljesítő cég

a 2024-es évet 10,16 milliárd forintos árbevétellel és 1,36 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta.

A bevételek terén a vállalkozás most először érte el a 10 milliárd forintos szintet, hiszen 2023-ban ebben a sorban 8,92 milliárd forintot könyvelt el a cég, de a profit is százmilliókkal hízott az egy évvel korábbi 1,09 milliárd forintos szinthez képest.

Várkonyi Andrea és üzlettársa, Gergely Judit a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is osztalékfizetés mellett döntött – a szintén a beszámolóhoz csatolt taggyűlési jegyzőkönyvből az derült ki, hogy összesen 1,36 milliárd forintnyi, tehát az éves nyereség egészének megfelelő összegű osztalékot vesznek ki a cégből. Ennek megoszlása a következő a tulajdonosok közt:

Várkonyi Andrea: 1 024 987 500 forint

Gergely Judit: 341 662 500 forint

Várkonyi 2023-ban több mint 821 millió forintot vett fel, így a korábbi évek osztalékaival együtt a Whitedog Media már jócskán 2 milliárd forint feletti összeget hozott az üzletasszonynak.

Miből jött a bevétel?

Várkonyi Andreáék ezúttal is elsősorban reklámügynöki tevékenységgel kerestek milliárdokat, hiszen a befolyt 10,16 milliárd forintból 10,15 milliárd forint innen származott, míg ingatlanbérbeadásból 51,88 millió forintot kaszált a cég.

A honlapján elérhető portfóliójában a vállalkozás több projektet is feltüntet. Így a Galio húsipari cég reklámkampánya mellett például az MBH Bank és a Fundamenta számára készült kampányok is feltűntek, de a Kreatív beszámolója szerint Várkonyi Andrea cége csinálta az MBH bankfúzió utáni, 2023-as bevezető reklámkampányát is. Sajtóhírek emellett arról is szóltak, hogy a Whitedog Media több, Várkonyi férje, Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cég kommunikációs és PR-tevékenységét is ellátja.