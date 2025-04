Várkonyi Andrea cége újságírókat listáz

A projektmenedzsmentért 752 ezret, a kommunikációs stratégia megalkotásáért pedig 532 ezret fizetett Várkonyi cégének a HUN-REN. A Whitedog Kft. kríziskommunikációs rendelkezésre állást is vállalt, amiért 726 ezer forintot kért el a kutatóközponttól.

A Whitedog azt is vállalta, hogy sajtólistát állít össze, ennek keretein belül pedig „tudományos, oktatási, belföldi, gazdasági, oknyomozói érintettségű médiamunkások„ listáját készítik el, méghozzá „pozitív és negatív hozzáállás szerint is kategorizálva”, 99 ezer forintért.

A szerződés melléklete tartalmazza a Whitedog Kft. által vállalt feladatok részletes leírását és árát. Eszerint a cég több mint 900 ezer forintért vállalta a sajtóközlemények és sajtó háttéranyagok megírását. Szintén több mint 900 ezer forintba került a „helyzetkiértékelés” kapott anyagok alapján, valamint ehhez kapcsolódóan 5 darab mélyinterjú elkészítése is.

Várkonyi cége nettó 5,1 millió forintért vállalta a feladatot, melynek keretében többek között sajtóelemzést, kommunikációs stratégiát, sajtóanyagok elkészítését, kríziskommunikációs rendelkezésre állást, projektmenedzsmentet és kockázatfeltárást is végzett. A szerződést határozott időre, két hónapra kötötték, a 2025. február eleje és a 2025. április 1. közötti időszakra.

„A pozitív és negatív attitűddel azt jelöljük, hogy melyik médiumok esetében sikerült célba juttatni az üzeneteket és melyik médiumok esetében van további teendő” – válaszolta a lap megkeresésére a HUN-REN Központ, amikor arról kérdezték, mi szükség van így listázni a médiamunkásokat – írja az Átlátszó , amely közadatigénylést nyújtott be a HUN-REN 2023 óta kötött szerződéseivel kapcsolatban.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!