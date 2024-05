Várkonyi Andrea több mint 800 millió forintos osztalékot kaszált

A határidő előtt közzétette beszámolóját a Várkonyi Andrea többségi tulajdonában lévő Whitedog Media Kft., a vállalkozás, amely tevékenységét tekintve főleg műsorgyártással és reklámügynöki munkával foglalkozik,

a 2023-as évet 8,9 milliárd forintos árbevétellel és 1,09 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta.

Különösen a bevételek növekedése szembetűnő, hiszen egy évvel korábban még 4,37 milliárd forintos árbevételt jelentett a cég, azaz Várkonyi Andreák duplázni tudtak. A profit is jócskán nőtt, hiszen most először került a milliárdos álomhatár fölé a Whitedog Media, 2022-ben még „csak” 850 millió forintra tellett.

A pénzesőt hozó 2023-as év után aligha meglepő, hogy Várkonyi Andrea és üzlettársa, Gergely Judit az osztalékfizetés mellett döntött – a szintén a beszámolóhoz csatolt taggyűlési jegyzőkönyvből az derült ki, hogy összesen 1,09 milliárd forintnyi, tehát az éves nyereség egészének megfelelő összegű osztalékot vesznek ki a cégből. Ennek megoszlása a következő a tulajdonosok közt:

Várkonyi Andrea: 821,175 millió forint

Gergely Judit: 273,725 millió forint

A 2020-as alapítású Whitedog Media igazi aranybánya, hiszen a 2023-as üzleti év után kifizetett osztalékkal együtt Várkonyi már több mint 1,7 milliárd forinttal gazdagodott a cégből.

Miből jött össze a hatalmas bevétel?

Az a kiegészítő mellékletből egyértelművé vált, hogy Várkonyi Andreák ezúttal is elsősorban reklámügynöki tevékenységgel kerestek milliárdokat, hiszen a befolyt 8,9 milliárd forintból 8,87 milliárd forint innen származott, míg ingatlanbérbeadásból 31,4 millió forintot kaszált a cég.

A honlapja szerint több területen is aktív Whitedog Media portfóliójában a Galio húsipari cég reklámkampánya mellett például az MKB Bank logója is feltűnik - ez utóbbi nem véletlen, ugyanis a Kreatív beszámolója szerint Várkonyi Andrea cége csinálta az MBH Bank, azaz a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank fúziójából létrejött bank bevezető reklámkampányát. Sajtóhírek emellett arról is szóltak, hogy a Whitedog Media több, Várkonyi férjének, Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cég kommunikációs és PR-tevékenységét is ellátja.

Adósságok, követelések

A vállalkozásnak hosszú lejáratú kötelezettségei nem voltak, rövid lejárattal, azaz egy éven belül, viszont mintegy 1,58 milliárd forinttal adósak, ezen tartozások többsége szállítókkal szemben állt fent. Hasonló nagyságrendben alakultak a követelések is, hiszen összesen 1,53 milliárd forintnyi kintlévőség befolyását várhatja az üzletasszony cége a vevőktől a beszámoló szerint.

Növekszik a létszám

A Whitedog Media Kft. dolgozói állománya évről évre folyamatosan növekszik, így a megelőző évi 34 főhöz képest 2023-ban már átlagosan 44 főt foglalkoztattak. A bérköltség összesen 607,6 millió forint volt, ez fejenként havonta átlagosan 1,15 millió forintot jelentett.