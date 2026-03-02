A 4iG stratégiai megállapodást kötött egy cseh hadiipari céggel

Akár több mint tízezer katonai jármű gyártását, összeszerelését és karbantartását foglalhatják magukban azok a megállapodások, melyeket Orbán Viktor miniszterelnök és Karel Havlíček cseh miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter közösen jelentette be Budapesten. A 4iG Csoport, valamint a RÁBA jövője szempontjából meghatározó stratégiai védelmi ipari és tulajdonosi megállapodások egy nemzetközi exportprogram keretében, melynek része egy tervezett, mintegy 100 milliárd forint értékű gyárfejlesztési és infrastruktúra modernizációs program megvalósítása is.

Kapcsolódó cikk Mol-igazgató: óráról órára változik a helyzet Írán ügyében szólalt meg.

A megállapodások a 4iG Csoport védelmi ipari stratégiájának meghatározó lépését jelentik, amelynek egyik kiemelt központja a RÁBA. A ceremónia keretében a 4iG Csoport, valamint űr- és védelmi ipari leányvállalata a 4iG SDT nemzetközi és hazai partnereivel közösen az alábbi stratégiai jelentőségű tulajdonosi és védelmi ipari beszerzési keretmegállapodásokat írták alá:

Tulajdonosi és ipari partnerség a CSG-vel – A globális védelmi ipari vállalat CSG leányvállalata, a CSG DEFENCE 49 százalékos részesedést vásárol a 4iG SDT projektvállalatában, amelyen keresztül közel 37 százalékos közvetett tulajdont szerez a RÁBA Járműipari Holdingban, miközben az irányító többségi tulajdon a 4iG SDT-nél marad.

A globális védelmi ipari vállalat CSG leányvállalata, a CSG DEFENCE 49 százalékos részesedést vásárol a 4iG SDT projektvállalatában, amelyen keresztül közel 37 százalékos közvetett tulajdont szerez a RÁBA Járműipari Holdingban, miközben az irányító többségi tulajdon a 4iG SDT-nél marad. Nemzetközi exportprogram a TATRA TRUCKS-szal – A RÁBA gyártóként és integrációs partnerként bekapcsolódik a CSG és a TATRA TRUCKS több ezer darab közepes taktikai katonai jármű gyártását magában foglaló exportprogramjába, amelynek értéke meghaladhatja az 1 milliárd EUR-t.

A RÁBA gyártóként és integrációs partnerként bekapcsolódik a CSG és a TATRA TRUCKS több ezer darab közepes taktikai katonai jármű gyártását magában foglaló exportprogramjába, amelynek értéke meghaladhatja az 1 milliárd EUR-t. Gidrán páncélozott járművek honvédségi beszerzése – A Magyar Honvédség keretmegállapodása alapján akár 800 Gidrán 4×4 páncélozott jármű gyártása, összeszerelése és rendszerbe állítása valósulhat meg.

TATRA katonai járművek beszerzési programja a Magyar Honvédség számára – A Magyar Honvédség keretmegállapodása alapján akár 2 000 darab TATRA 8×8 nehéz taktikai katonai tehergépjármű gyártása, összeszerelése és életciklus-támogatása valósulhat meg.

A Magyar Honvédség keretmegállapodása alapján akár 2 000 darab TATRA 8×8 nehéz taktikai katonai tehergépjármű gyártása, összeszerelése és életciklus-támogatása valósulhat meg. Gidrán járműflotta karbantartási és életciklus-támogatási szerződés – A RÁBA elnyerte a Magyar Honvédség 105 darabos Gidrán 4×4 páncélozott járműflottájának teljes körű karbantartási, javítási és felújítási (MRO) feladatainak ellátását, hosszú távú életciklus-alapú védelmi szolgáltatási tevékenységet megalapozva.

A RÁBA elnyerte a Magyar Honvédség 105 darabos Gidrán 4×4 páncélozott járműflottájának teljes körű karbantartási, javítási és felújítási (MRO) feladatainak ellátását, hosszú távú életciklus-alapú védelmi szolgáltatási tevékenységet megalapozva. HUMARS integrációs program a Lockheed Martinnal – A 4iG SDT, a RÁBA és amerikai védelmi vállalat együttműködésében elindulhat a HUMARS (Hungarian Mobile Artillery Rocket System) program.

A 4iG SDT, a RÁBA és amerikai védelmi vállalat együttműködésében elindulhat a HUMARS (Hungarian Mobile Artillery Rocket System) program. Stratégiai együttműködés a Széchenyi István Egyetemmel – A 4iG SDT, a RÁBA és a Széchenyi István Egyetem megállapodása biztosítja a védelmi ipari mérnök- és szakember-utánpótlását.

Több évtizedre kijelölt irány

A 4iG Csoport védelmi ipari és tulajdonosi partnerségei, valamint a hazai keretmegállapodások és nemzetközi export beszerzési programok hosszú távon biztosíthatják a RÁBA megrendelésállományát, technológiai megújulását és nemzetközi ipari integrációját.

Az export- és hazai keretmegállapodások együttes keretösszege a várakozások alapján meghaladhatja a 2 000 milliárd forintot, amelynek megvalósítása a programok keretében, egyedi megrendelések és lehívások alapján történhet majd. Ezek révén a nemzetközi export- és honvédségi keretmegállapodások évtizedekre meghatározhatják a tekintélyes ipari múlttal rendelkező RÁBA és a régió fejlődési pályáját. A RÁBA gyártási hagyományaira és a 4iG integrátori képességeire építve közép-kelet-európai meghatározó védelmi ipari és technológiai központ jön létre.