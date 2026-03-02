4p
Vállalatok Hadügy, védelem, honvédelem

A 4iG stratégiai megállapodást kötött egy cseh hadiipari céggel

mfor.hu

A győri székhelyű RÁBA többségi tulajdonosa, a tőzsdén is jegyzett 4iG Group jelentett be nagyszabású, hosszútávú hadiipari megállapodásokat.

Akár több mint tízezer katonai jármű gyártását, összeszerelését és karbantartását foglalhatják magukban azok a megállapodások, melyeket Orbán Viktor miniszterelnök és Karel Havlíček cseh miniszterelnök-helyettes, ipari és kereskedelmi miniszter közösen jelentette be Budapesten. A 4iG Csoport, valamint a RÁBA jövője szempontjából meghatározó stratégiai védelmi ipari és tulajdonosi megállapodások egy nemzetközi exportprogram keretében, melynek része egy tervezett, mintegy 100 milliárd forint értékű gyárfejlesztési és infrastruktúra modernizációs program megvalósítása is.

A megállapodások a 4iG Csoport védelmi ipari stratégiájának meghatározó lépését jelentik, amelynek egyik kiemelt központja a RÁBA. A ceremónia keretében a 4iG Csoport, valamint űr- és védelmi ipari leányvállalata a 4iG SDT nemzetközi és hazai partnereivel közösen az alábbi stratégiai jelentőségű tulajdonosi és védelmi ipari beszerzési keretmegállapodásokat írták alá:

  • Tulajdonosi és ipari partnerség a CSG-vel – A globális védelmi ipari vállalat CSG leányvállalata, a CSG DEFENCE 49 százalékos részesedést vásárol a 4iG SDT projektvállalatában, amelyen keresztül közel 37 százalékos közvetett tulajdont szerez a RÁBA Járműipari Holdingban, miközben az irányító többségi tulajdon a 4iG SDT-nél marad.
  • Nemzetközi exportprogram a TATRA TRUCKS-szal A RÁBA gyártóként és integrációs partnerként bekapcsolódik a CSG és a TATRA TRUCKS több ezer darab közepes taktikai katonai jármű gyártását magában foglaló exportprogramjába, amelynek értéke meghaladhatja az 1 milliárd EUR-t.
  • Gidrán páncélozott járművek honvédségi beszerzése A Magyar Honvédség keretmegállapodása alapján akár 800 Gidrán 4×4 páncélozott jármű gyártása, összeszerelése és rendszerbe állítása valósulhat meg.

  • TATRA katonai járművek beszerzési programja a Magyar Honvédség számára A Magyar Honvédség keretmegállapodása alapján akár 2 000 darab TATRA 8×8 nehéz taktikai katonai tehergépjármű gyártása, összeszerelése és életciklus-támogatása valósulhat meg.
  • Gidrán járműflotta karbantartási és életciklus-támogatási szerződés A RÁBA elnyerte a Magyar Honvédség 105 darabos Gidrán 4×4 páncélozott járműflottájának teljes körű karbantartási, javítási és felújítási (MRO) feladatainak ellátását, hosszú távú életciklus-alapú védelmi szolgáltatási tevékenységet megalapozva.
  • HUMARS integrációs program a Lockheed Martinnal A 4iG SDT, a RÁBA és amerikai védelmi vállalat együttműködésében elindulhat a HUMARS (Hungarian Mobile Artillery Rocket System) program.
  • Stratégiai együttműködés a Széchenyi István Egyetemmel A 4iG SDT, a RÁBA és a Széchenyi István Egyetem megállapodása biztosítja a védelmi ipari mérnök- és szakember-utánpótlását.

 

Több évtizedre kijelölt irány

A 4iG Csoport védelmi ipari és tulajdonosi partnerségei, valamint a hazai keretmegállapodások és nemzetközi export beszerzési programok hosszú távon biztosíthatják a RÁBA megrendelésállományát, technológiai megújulását és nemzetközi ipari integrációját.

Az export- és hazai keretmegállapodások együttes keretösszege a várakozások alapján meghaladhatja a 2 000 milliárd forintot, amelynek megvalósítása a programok keretében, egyedi megrendelések és lehívások alapján történhet majd. Ezek révén a nemzetközi export- és honvédségi keretmegállapodások évtizedekre meghatározhatják a tekintélyes ipari múlttal rendelkező RÁBA és a régió fejlődési pályáját. A RÁBA gyártási hagyományaira és a 4iG integrátori képességeire építve közép-kelet-európai meghatározó védelmi ipari és technológiai központ jön létre.

„A mai nap túlmutat az üzleti megállapodásokon: a magyar kormány számára egy átfogó geopolitikai stratégia része. (...) A mai bejelentés a V4 összefogás ipari változatát testesíti meg. Közös érdekünk, hogy megerősítsük a régió iparát, összefogással fejlesszük védelmi képességeinket, és így alapozzuk meg a közös biztonságot. A Rába mindig is jelentős szereplője volt az európai gépgyártásnak, a mostani megállapodás egy új ipari korszak első sarokköve, amikor a 4iG és a Rába a magyar védelmi ipar zászlóshajójává válik” – mondta Orbán Viktor kormányfó.

