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Vége a Temu és Shein olcsó korszakának

mfor.hu

Drágulhatnak a Temu- és Shein-csomagok az új uniós szabály miatt.

Az Európai Unió új vámszabályokat vezet be, amelyek jelentős hatással lesznek a magyar vásárlókra is, ezzel véget ér a rendkívül olcsó csomagok korszaka az olyan kínai webshopoktól, mint a Temu, a Shein vagy az AliExpress – írja laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Piac és Profit az Árukeresőre hivatkozva.

Eddig ugyanis az 150 euró alatti értékű külföldi csomagokra nem kellett vámot fizetni. Ez a mentesség tette lehetővé a kínai platformok robbanásszerű növekedését, és az elmúlt években Magyarországon is milliók fedezték fel a Temut és a Sheint mint a legolcsóbb vásárlási lehetőségeket. Az új szabályok megszüntetik ezt a mentességet. 2026. július 1-jétől – tehát mától – ugyanis minden, 150 euró alatti értékű, harmadik országból érkező csomagra csomagkategóriánként 3 eurós egységes vám vonatkozik.

Például azok a termékek, amelyeket eddig néhány száz forintért lehetett megrendelni drágábbak lesznek, és a kiszállítás is elhúzódhat, amíg a vámhatóságok alkalmazkodnak az ellenőrzések megnövekedett számához.

A vám bevezetése egyenlő feltételeket teremt. A hazai webshopok, amelyek eddig hátrányból indultak, most valós esélyt kapnak arra, hogy a vásárlók újra őket válasszák, ráadásul nemcsak az ár, hanem a gyorsabb kiszállítás, a könnyebb visszaküldés és a megbízható garancia miatt is.

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