Vége az Elvirának: a MÁV teljesen átállt Emmára

Helyette mostantól kizárólag az Emma használható, amely eddig az Elvirával párhuzamosan működött – írja a Telex.

Az Emma nemcsak a vonatok menetrendjét és valós idejű közlekedését mutatja, hanem a Volánbusz, a HÉV és a BKK járatai is elérhetők rajta. Jegyvásárlás esetén a rendszer automatikusan a jegy.mav.hu oldalra irányítja a felhasználót.

A MÁV közölte, hogy az Emma az elmúlt hetekben több új funkcióval bővült. Így például külön ikon jelzi azokat a járatokat – legyen szó vonatról, buszról vagy HÉV-ről –, amelyek 20 percnél nagyobb késéssel közlekednek, és így érintettek a késési biztosításban. A vasúttársaság azt is hozzátette: a jövőben további fejlesztésekkel bővítik az alkalmazást.

A MÁV belehúz a modernizációba

Fotó: Facebook/Hegyi Zsolt