Végleg bezár az állami posta, de nem Magyarországon

Hivatalosan december 30-án kézbesítik az utolsó levelet, írja a Guardian. A PostNord és elődei 400 éve kézbesítették a leveleket Dániában, a döntést a „társadalom növekvő digitalizálódása” és a levélforgalom ennek köszönhető drasztikus csökkenése miatt hozták meg még márciusban. Ezzel a lépéssel 1500 munkahely szűnik meg Dániában – számol be róla a Telex.

Azóta már el is kezdték leszerelni és elárverezni a jellegzetes dán postaládákat, amikre úgy tűnik, megvan a kereslet.

Az 1500-ból 1000 darabot mindössze három óra alatt elkapkodtak a hónap elején – a jó állapotúak 2000 koronáért (vagyis körülbelül 103 ezer forintért), a kicsit kopottabbak 1500 koronáért (kb 77 630 forintért) keltek el. További 200 darabot januárban árvereznek majd el.

Az elmúlt 25 évben 90 százalékkal visszaesett a postai levélküldés. Dánia nemzeti digitális azonosító rendszere, a MitID is a digitális ügyintézésre van optimalizálva. A rendszert a banki ügyintézéstől az elektronikus dokumentumok aláírásán át az orvosi időpontok foglalásáig mindenre használnak – a hatóságok is minden hivatalos levelet automatikusan „digitális postai úton” küldik, nem pedig hagyományos levélben. Mára a 15 év feletti dán lakosság 97 százaléka regisztrált a MitID-ben, és ugyan van lehetőség a rendszerből való kilépésre és a hagyományos postai küldemények fogadására. Ezt kevesen, csupán a dánok 5 százaléka választotta.

Ennek ellenére továbbra is küldhetnek postai leveleket, de egy jóval kisebb, Dao nevű magáncég intézi majd a kézbesítést, és külön fizetni kell majd a házhoz szállításért.

Mindeközben a fiatalok körében újra népszerűbbé vált a levelezés. Az új magánszolgáltató egy olyan kutatásra hivatkozik, amely szerint a 18–34 évesek kétszer-háromszor annyi levelet küldenek, mint más korosztályok.

A kutatók ezt azzal magyarázzák, hogy a fiatalok „ellensúlyt keresnek a digitális túlterheltséggel szemben”, a levélírás pedig egy „tudatos választássá” válik.