Végleg eltűnik a süllyesztőben az egyik patinás hazai bank

Most újabb mérföldkőhöz érkeztek, hiszen 2025. március 27-től a Cetelem márkajelzés eltűnik, és Cofidis márkanévre váltanak – tájékoztatta a Cetelem ügyfeleit. Akiknek a bank tulajdonos- és névváltásával kapcsolatban jelenleg nincs teendője, ők a Magyar Cetelem Zrt.-vel kötött szerződésük alapján immár a Magyar Cofidis Bank Zrt. kliensei.

