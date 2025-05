Végre a kis cégek is örülhetnek Debrecenben

Balogh Károly, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének hajdú-bihari elnöke azt mondta, a debreceni kkv-parkba települő vállalkozások jó eséllyel kapcsolódhatnak be a beszállítói láncokba, de versenyképességük fokozásával akár önálló termékekkel is megjelenhetnek a hazai és a nemzetközi piacon.

Papp László elmondta azt is, hogy az elmúlt tíz év gazdaságfejlesztésének eredményeként csaknem húszezer munkahelyet létesítettek, „a 700 hektáros déli ipari övezet pedig a jövőben az egész ország gazdaságának egyik hajtóműve lesz”.

Az önkormányzat közgyűlése 2021-ben döntött arról, hogy a déli ipari övezetben kkv-parkot alakít ki. A most elkészült első ütem területén 16 cég vásárolt beruházási területet, a vállalkozások közül 11 gyártó, 1 logisztikai, 4 pedig ipari szolgáltatási tevékenységet végez – ismertette a polgármester.

Papp László (Fidesz-KDNP) emlékeztetett rá, hogy az elmúlt években számos nagyipari beruházás valósult meg Debrecenben, de az önkormányzat számára fontos, hogy a kkv-nak is olyan feltételeket teremtsenek, mint a nagybefektetőknek.

A debreceni déli ipari övezetben elkészült a kis-és középvállalkozások parkja (kkv-park) első üteme, amelyet kétmilliárd forint kormányzati forrásból alakított ki az önkormányzat – jelentette be a város polgármestere a helyszínen pénteken.

