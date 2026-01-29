Végre beindult a vállalati hitelezés

Beindult a kereslet a vállalati hitelpiacon a fix 3 százalékos kkv-hitelek hatására – mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára csütörtökön a TV2 Mokka című műsorában.

Szabados Richárd jelezte: tavaly október óta már több mint 19 ezer igénylést nyújtottak be a vállalkozások 1000 milliárd forintot meghaladó összegben. Az államtitkár felidézte, hogy 2024 novembere óta három lépésben csökkentették a Széchenyi Kártya Program hiteltermékeinek kamatát, ennek legjelentősebb lépése a tavaly októberi volt, amikor egységesen mind a hét terméknél fix 3 százalék lett a kamat. A konstrukció a piaci kamatszinthez képest lényegesen kedvezőbb kamatozással kínál forrást a vállalkozásoknak – hangsúlyozta.

Hozzátette, hogy az adminisztrációs folyamat egyszerű, a hiteltermékeket a húsz éve jól bejáratott Széchenyi Kártya Programon belül lehet igényelni. Szabados Richárd kiemelte, hogy a vállalati hitelpiac meghatározó a gazdasági növekedés alakulásában. A kedvező kamatozású termékcsomag bevezetésével a kormány célja a vállalati hitelkeresleti piac erősítése volt. A bevezetést úgy tervezték, hogy 2026-ra elegendő forrás legyen a kamattámogatás mögött, így van még lehetőség, tudják igényelni a hiteleket a vállalkozások – ismertette. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a vállalkozások számára a legfontosabb a piacihoz képest olcsóbb források rendelkezésre állása, az adózás könnyítése és az adminisztráció csökkentése. Kitért arra is, hogy a hiteltermékek kamata garantáltan 3 százalékos a futamidő végéig, a megkötött szerződéseknél hosszabb futamidő esetén sem változik.

(MTI)