Végrehajtást rendeltek el Dzsudzsák Balázs cégénél

Lapunk írta meg, hogy 2025-ben a céges beszámolók leadásának határidejét jócskán túllépve vált elérhetővé Dzsudzsák Balázs és Katona Zoltán vállalkozása, a DB7.hu Szolgáltató Kft. előző éves üzleti jelentése a cégadatbázisban, de abban az összes tétel ki volt húzva, nulla forint bevétel és eredmény volt látható.
Cikkünk megjelenése után nem sokkal aztán mégis láthatóvá váltak a cég adatai, ami így is jóval a május 31-i határidő után lett nyilvános. Bár Dzsudzsákék a DB7.hu Kft.-vel az elmúlt öt év legnagyobb árbevételét érték el 2024-ben (53 millió forintot), még így sem sikerült nyereséget termelniük. De legalább a veszteségüket a korábbi 89 millió forintról 48 millióra faragták le.
Most viszont az Opten nyilvános adatai szerint a DB7.hu Kft. cégadatlapján egy viszonylag friss bejegyzés arról tanúskodik, hogy 2026. január 9-én végrehajtást rendelt el a vállalkozásnál a NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Követeléskezelő Osztálya.
Ez természetesen nem jelenti a cég végét, hiszen ha kiegyenlíti az adótartozását, a NAV egyből lezárja a végrehajtási műveletet. Az Opten szerint a vállalkozásnak jelenleg 160 millió forint rövid lejáratú kötelezettsége van, eladósodottsági mértéke a 2024-es eredmények ismeretében jelen pillanatban eléggé magas, 22,85 százalékos (ez a Bonitás nevű mutató ugyanis azt jelzi, hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik, márpedig akkor pozitív egy cég megítélése, ha a mutató értéke tartósan 1 alatt van).
A sportszer-kiskereskedelmi, üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadási főtevékenységgel bejegyzett cég, amelynek Dzsudzsák Balázs az ügyvezetője, évek óta döcög: 2022-ben 22 millió forint bevétel mellett 78 millió forintos veszteséget termelt, 2023-ban már nem is volt forgalma, csak 89 milliós mínusza. A tavalyi nagyobb, 53 milliós árbevétel sem hozott nyereséget, most pedig itt a NAV-végrehajtás.
Nem ez az első vállalkozása Dzsudzsák Balázsnak, amely zátonyra futott, korábban az Első Magyar Léghajógyár Kft. tervei is szertefoszlottak. Az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó Market Invest Hungary Kft.-vel sem lett szerencséje. Bár 2023 közepén többségi tulajdonosként beszállt a püspökladányi cégbe – ám már abban az évben a NAV végrehajtást rendelt el a vállalkozásnál. Azóta Dzsudzsák el is adta a részesedését a cégből, sőt, a vállalkozást már át is keresztelték, immár VAP-LOG Kft. a neve.
Azt pedig a 24.hu írta meg, hogy a győri egyetem Dzsudzsák Balázstól átvett cége 2024-ben 180 milliós veszteséget okozott. Még 2023-ban vette meg a győri Széchenyi István Egyetem a Rába Medical Center Kft.-t és az azt tulajdonló vagyonkezelő Rába Medical Invest Kft.-t 370 millió forintért Dzsudzsák Balázstól. A vásárlás idején az egyetem kuratóriumának még tagja volt a győri kötődésű, a rekorder magyar válogatott focistával közismerten jó baráti viszonyt ápoló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Úgy tűnik, a befektetés egyelőre üzletileg nem túl gyümölcsöző a vevőnek: tavaly a Rába Medical Invest története legsúlyosabb veszteségét hozta össze, 180 milliós mínusszal zárt (ez az adózott eredmény, az üzemi veszteség pedig még ennél is nagyobb, 242 milliós volt).