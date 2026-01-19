Végrehajtást rendeltek el Dzsudzsák Balázs cégénél

Lapunk írta meg, hogy 2025-ben a céges beszámolók leadásának határidejét jócskán túllépve vált elérhetővé Dzsudzsák Balázs és Katona Zoltán vállalkozása, a DB7.hu Szolgáltató Kft. előző éves üzleti jelentése a cégadatbázisban, de abban az összes tétel ki volt húzva, nulla forint bevétel és eredmény volt látható.

Cikkünk megjelenése után nem sokkal aztán mégis láthatóvá váltak a cég adatai, ami így is jóval a május 31-i határidő után lett nyilvános. Bár Dzsudzsákék a DB7.hu Kft.-vel az elmúlt öt év legnagyobb árbevételét érték el 2024-ben (53 millió forintot), még így sem sikerült nyereséget termelniük. De legalább a veszteségüket a korábbi 89 millió forintról 48 millióra faragták le.

Most viszont az Opten nyilvános adatai szerint a DB7.hu Kft. cégadatlapján egy viszonylag friss bejegyzés arról tanúskodik, hogy 2026. január 9-én végrehajtást rendelt el a vállalkozásnál a NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Követeléskezelő Osztálya.

Az utóbbi időben átalakult Dzsudzsák Balázs céghálója

Fotó: MTI

Ez természetesen nem jelenti a cég végét, hiszen ha kiegyenlíti az adótartozását, a NAV egyből lezárja a végrehajtási műveletet. Az Opten szerint a vállalkozásnak jelenleg 160 millió forint rövid lejáratú kötelezettsége van, eladósodottsági mértéke a 2024-es eredmények ismeretében jelen pillanatban eléggé magas, 22,85 százalékos (ez a Bonitás nevű mutató ugyanis azt jelzi, hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik, márpedig akkor pozitív egy cég megítélése, ha a mutató értéke tartósan 1 alatt van).

A sportszer-kiskereskedelmi, üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadási főtevékenységgel bejegyzett cég, amelynek Dzsudzsák Balázs az ügyvezetője, évek óta döcög: 2022-ben 22 millió forint bevétel mellett 78 millió forintos veszteséget termelt, 2023-ban már nem is volt forgalma, csak 89 milliós mínusza. A tavalyi nagyobb, 53 milliós árbevétel sem hozott nyereséget, most pedig itt a NAV-végrehajtás.

Kapcsolódó cikk Cikkünk után mégis felkerült Dzsudzsák Balázs cégbeszámolója Ma került fel Dzsudzsákék cégbeszámolója.

Nem ez az első vállalkozása Dzsudzsák Balázsnak, amely zátonyra futott, korábban az Első Magyar Léghajógyár Kft. tervei is szertefoszlottak. Az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó Market Invest Hungary Kft.-vel sem lett szerencséje. Bár 2023 közepén többségi tulajdonosként beszállt a püspökladányi cégbe – ám már abban az évben a NAV végrehajtást rendelt el a vállalkozásnál. Azóta Dzsudzsák el is adta a részesedését a cégből, sőt, a vállalkozást már át is keresztelték, immár VAP-LOG Kft. a neve.

Azt pedig a 24.hu írta meg, hogy a győri egyetem Dzsudzsák Balázstól átvett cége 2024-ben 180 milliós veszteséget okozott. Még 2023-ban vette meg a győri Széchenyi István Egyetem a Rába Medical Center Kft.-t és az azt tulajdonló vagyonkezelő Rába Medical Invest Kft.-t 370 millió forintért Dzsudzsák Balázstól. A vásárlás idején az egyetem kuratóriumának még tagja volt a győri kötődésű, a rekorder magyar válogatott focistával közismerten jó baráti viszonyt ápoló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Úgy tűnik, a befektetés egyelőre üzletileg nem túl gyümölcsöző a vevőnek: tavaly a Rába Medical Invest története legsúlyosabb veszteségét hozta össze, 180 milliós mínusszal zárt (ez az adózott eredmény, az üzemi veszteség pedig még ennél is nagyobb, 242 milliós volt).