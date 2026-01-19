3p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Vállalatok Sportbiznisz

Végrehajtást rendeltek el Dzsudzsák Balázs cégénél

Kormos Olga
Kormos Olga

Már tavaly is voltak döccenők a rekorder magyar válogatott focista és üzlettársa, Katona Zoltán debreceni vállalkozásánál, most pedig a 2026 sem indult jól: a NAV végrehajtást rendelt el.

Lapunk írta meg, hogy 2025-ben a céges beszámolók leadásának határidejét jócskán túllépve vált elérhetővé Dzsudzsák Balázs és Katona Zoltán vállalkozása, a DB7.hu Szolgáltató Kft. előző éves üzleti jelentése a cégadatbázisban, de abban az összes tétel ki volt húzva, nulla forint bevétel és eredmény volt látható.

Cikkünk megjelenése után nem sokkal aztán mégis láthatóvá váltak a cég adatai, ami így is jóval a május 31-i határidő után lett nyilvános. Bár Dzsudzsákék a DB7.hu Kft.-vel az elmúlt öt év legnagyobb árbevételét érték el 2024-ben (53 millió forintot), még így sem sikerült nyereséget termelniük. De legalább a veszteségüket a korábbi 89 millió forintról 48 millióra faragták le.

Most viszont az Opten nyilvános adatai szerint a DB7.hu Kft. cégadatlapján egy viszonylag friss bejegyzés arról tanúskodik, hogy 2026. január 9-én végrehajtást rendelt el a vállalkozásnál a NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Követeléskezelő Osztálya.

Az utóbbi időben átalakult Dzsudzsák Balázs céghálója
Az utóbbi időben átalakult Dzsudzsák Balázs céghálója
Fotó: MTI

Ez természetesen nem jelenti a cég végét, hiszen ha kiegyenlíti az adótartozását, a NAV egyből lezárja a végrehajtási műveletet. Az Opten szerint a vállalkozásnak jelenleg 160 millió forint rövid lejáratú kötelezettsége van, eladósodottsági mértéke a 2024-es eredmények ismeretében jelen pillanatban eléggé magas, 22,85 százalékos (ez a Bonitás nevű mutató ugyanis azt jelzi, hogy a saját források a kötelezettségek hány százalékát fedezik, márpedig akkor pozitív egy cég megítélése, ha a mutató értéke tartósan 1 alatt van).

A sportszer-kiskereskedelmi, üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadási főtevékenységgel bejegyzett cég, amelynek Dzsudzsák Balázs az ügyvezetője, évek óta döcög: 2022-ben 22 millió forint bevétel mellett 78 millió forintos veszteséget termelt, 2023-ban már nem is volt forgalma, csak 89 milliós mínusza. A tavalyi nagyobb, 53 milliós árbevétel sem hozott nyereséget, most pedig itt a NAV-végrehajtás.

Nem ez az első vállalkozása Dzsudzsák Balázsnak, amely zátonyra futott, korábban az Első Magyar Léghajógyár Kft. tervei is szertefoszlottak. Az üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadással foglalkozó Market Invest Hungary Kft.-vel sem lett szerencséje. Bár 2023 közepén többségi tulajdonosként beszállt a püspökladányi cégbe – ám már abban az évben a NAV végrehajtást rendelt el a vállalkozásnál. Azóta Dzsudzsák el is adta a részesedését a cégből, sőt, a vállalkozást már át is keresztelték, immár VAP-LOG Kft. a neve.

Azt pedig a 24.hu írta meg, hogy a győri egyetem Dzsudzsák Balázstól átvett cége 2024-ben 180 milliós veszteséget okozott. Még 2023-ban vette meg a győri Széchenyi István Egyetem a Rába Medical Center Kft.-t és az azt tulajdonló vagyonkezelő Rába Medical Invest Kft.-t 370 millió forintért Dzsudzsák Balázstól. A vásárlás idején az egyetem kuratóriumának még tagja volt a győri kötődésű, a rekorder magyar válogatott focistával közismerten jó baráti viszonyt ápoló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Úgy tűnik, a befektetés egyelőre üzletileg nem túl gyümölcsöző a vevőnek: tavaly a Rába Medical Invest története legsúlyosabb veszteségét hozta össze, 180 milliós mínusszal zárt (ez az adózott eredmény, az üzemi veszteség pedig még ennél is nagyobb, 242 milliós volt).

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Itt vannak a számok: ön nagyobb béremelést kap, mint a MÁV dolgozói?

Itt vannak a számok: ön nagyobb béremelést kap, mint a MÁV dolgozói?

Sikerült megállapodni a bérekről.

Neves elismerést kapott a debreceni akkugyárat építő CATL

Neves elismerést kapott a debreceni akkugyárat építő CATL

A fenntarthatóságért.

Megszülethetett a megállapodás, a Molhoz kerülhet a szerbiai olajfinomító

Megszülethetett a megállapodás, a Molhoz kerülhet a szerbiai olajfinomító

Előzetes megállapodásra juthattak.

Ügyfélhűség a marketplace-en: hogyan lesz a bizalomból versenyelőny

Egy olyan digitális környezetben, ahol a verseny egyetlen kattintásnyira van, az ügyfélhűség megszerzése nehéz, mégis kulcsfontosságú cél. A marketplace-ek (online piacterek) milliós felhasználói bázist kínálnak, de a nagy láthatóság egyben komoly kihívást is jelent: ki kell tűnni a tömegből. A vásárlók ma már nem kizárólag az ár alapján döntenek, hanem következetes élményt, átláthatóságot és gyors támogatást várnak el. Marketplace-környezetben a bizalom az a „fizetőeszköz”, amely eldönti, hogy a vevő visszatér-e, vagy egy másik eladót választ.

Menthetetlenek a magyar kocsmák? Itt az újabb mélypont

Egy éve fut a kocsmaprogram, de nem tudta megállítani az italüzletek számának csökkenését.

Bedőlt cégek az ország minden tájáról – újabb érdekességek a NAV árverésén

Bedőlt cégek az ország minden tájáról – újabb érdekességek a NAV árverésén

Az aktuális cégárverésekből válogattunk.

Pontosabbak lettek a vonatok, 160 km/h-s sebességről álmodik a MÁV

Pontosabbak lettek a vonatok, 160 km/h-s sebességről álmodik a MÁV

A vonatok késését több mint 3 százalékpontnyival tudta csökkenteni a vasúttársaság tavaly, és az a cél, hogy 2030-ra 88 százalékra javítsák a vonatok pontosságát – írta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Az oroszokat félig már kitették – újraindították a szerb kőolaj-finomítót

Közel két hónapos szünetet követően vasárnap újrakezdte a termelést a pancsovai kőolaj-finomító, a benzinkutakra január 27-én kezdődhet meg a szállítás – közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter vasárnap Instagram-oldalán.

Figyelem, ma éjféltől nagy leállás lesz az OTP hálózatában

Figyelem, ma éjféltől több szolgáltatás elérhetetlenné válik az OTP hálózatában

Éjféltől több mint két órán át tart majd a fejlesztés. 

Nagy változás jön péntektől Magyarországon

Nagy változás jön péntektől Magyarországon

Több ponton módosítja a kapcsolt vállalkozások dokumentációs és adatszolgáltatási kötelezettségeit az új transzferár-rendelet – hívja fel a figyelmet a Forvis Mazars könyvvizsgáló és adótanácsadó cég, amely az MTI-nek küldött közleményében a kapcsolt vállalkozások számára különösen fontosnak nevezi, hogy áttekintsék jelenlegi folyamataikat, és időben felkészüljenek az új előírások szerinti dokumentációra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168