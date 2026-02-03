Végül a Swietelsky korszerűsíti a vágányt Veszprém és Ajka között

A Swietelsky Vasúttechnika Kft. pénteken átveszi a munkaterületet, és legfeljebb 150 nap alatt befejezi a 20-as vasútvonal érintett szakaszának helyreállítását. A kivitelezés utolsó szakasza már a vasúti forgalom mellett zajlik, így a második negyedév végére pótlóbuszok után újra vonatok szállíthatják az utasokat Veszprém és Ajka között is – közölte az Építési és Közlekedési minisztérium.

Minden akadály elhárult a Veszprém és Ajka közötti vasútvonal lezárt pályaszakaszának helyreállítása elől: a MÁV Pályaműködtetési Zrt. valamint a GYSEV Zrt. kedden aláírta a kivitelezői szerződést a Swietelsky Vasúttechnika Kft.-vel.

Korszerűbb megoldások kellenek

Fotó: Mfor/Mester Nándor

A vasútvonal forgalom elől elzárt pályaszakaszán akár 114 nap múlva újraindulhat a közlekedés, a vállalkozónak a szerződéskötéstől számítva ugyanis ennyi idő áll rendelkezésére a forgalomba helyezéshez. Bár a teljes kivitelezés 150 napot vesz igénybe, ám az utolsó időszakra tervezett munkák már a vonatforgalom mellett is elvégezgetők.

Így május végén már nem kell autóbuszra átszállni Veszprém és Ajka között, InterCity vonattal is közvetlenül el lehet jutni újra a 20-as számú vasútvonalon Budapestről Szombathelyre és Zalaegerszegre.

Korábban: kevésbé tartós megoldás

Mint emlékezetes, a Veszprém-Ajka vasútvonal elhíresült „150 méterén” jelentős vasútépítési munkát kell elvégezni, mert az évekkel ezelőtti pályakarbantartásnál a MÁV korábbi vezetése egy olcsóbb, de műszakilag kevésbé tartós megoldással avatkozott be az infrastruktúrába.

Az elégtelennek bizonyuló vízelvezetés hatására a pályaromlás felgyorsult, és 2024. decemberében le kellett zárni vonalat. Azóta a MÁV-csoport saját forrásai felhasználásával elvégezte a mélyszivárgók tisztítását. A leginkább érintett 150 méter hosszú szakasz azonban oly mértékben tönkrement, hogy a mintegy kilenc méter magas – valójában „mély” – műtárgy megépítésével és a 15 ezer köbméter föld megmozgatásával járó munkálatok elvégzése külső kivitelezői kapacitások bevonását is indokolják.